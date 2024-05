Nadal pierde ante Zverev en su último partido en el Abierto de Francia

El ruido era fuerte e implacable, un coro de miles de personas gritando “ ¡Ra-fa! ¡Ra-fa! ” cada vez que su chico encontraba algún momento ocasional de brillantez como el que ha evocado tantas veces en el Abierto de Francia y en otros lugares a lo largo de los años.

Las aproximadamente 15.000 personas presentes gritaron su apoyo cuando Rafael Nadal salió a la cancha Philippe Chatrier el lunes, y las voces resonaron bajo el techo cerrado de un lugar que llamó “mágico para mí”. Cuando el 14 veces campeón de Roland Garros se acercó a la red para el sorteo previo al partido. Cuando hizo sus swings durante el calentamiento. Y, especialmente, cuando azotó su característico golpe de derecha zurdo con efecto liftado o cortó su revés cruzado con dos puños o colocó una volea perfectamente para reclamar un punto.

El problema para Nadal, y para sus fanáticos, es que no obtuvo suficientes puntos contra Alexander Zverev. No había suficiente juego clásico para permitir que su cuerpo de casi 38 años y frecuentemente lesionado reclamara una victoria más, sin importar cuánto la gente en las gradas intentara que eso sucediera. Y así perdió 6-3, 7-6 (5), 6-3 en la primera ronda del Abierto de Francia ante Zverev en lo que podría llegar a ser el último partido de Nadal en el torneo en tierra batida que dominó durante tanto tiempo.

"Si es la última vez que juego aquí", dijo Nadal, "estoy en paz conmigo mismo".

Es la primera vez en su larga e ilustre carrera que Nadal ha sido derrotado en dos partidos consecutivos en canchas de arcilla (perdió ante Hubert Hurkacz en el Abierto de Italia el 11 de mayo) y la primera vez que perdió un partido antes del cuarto. ronda en el Abierto de Francia.

“Los últimos dos años he estado trabajando y pasando por probablemente el proceso más difícil de mi carrera tenística con el sueño de volver aquí. Al menos lo hice”, dijo Nadal. "Quiero decir, perdí, pero eso es parte del negocio".

Había indicado que 2024 probablemente sería su última temporada, pero dijo el sábado que no está absolutamente seguro de volver a estar en el Abierto de Francia. Lo reiteró después de apenas su cuarta derrota en 116 partidos de su carrera en ese lugar.

“No digo que me retire hoy”, dijo el español, cuyo hijo de un año y medio, Rafael Jr., estaba sentado en el regazo de su madre en las gradas.

Si bien Nadal dijo que es dudoso que ingrese a Wimbledon, que ganó dos veces y comienza el 1 de julio, señaló que espera regresar a Roland Garros a finales de ese mes, cuando la competencia de tenis de los Juegos Olímpicos se llevará a cabo en el Abierto de Francia.

El partido del lunes terminó de manera decepcionante, con el 22 veces campeón de Grand Slam incapaz de jugar como acostumbra después de un año y medio de lesiones en la cadera y el abdomen. Se sometió a una cirugía de cadera durante el Abierto de Francia de 2023, la primera vez que se lo perdió desde que ganó su debut allí cuando era adolescente.

“Mi cuerpo ha sido una jungla durante dos años. No sabes qué esperar”, dijo Nadal. “Me despierto un día y (sentí como si tuviera) una serpiente mordiéndome. Otro día, un tigre”.

Nadal, que cumplirá 38 años el 3 de junio, ha estado limitado a 16 partidos y un récord de 8-8 desde principios del año pasado. Su juego poco frecuente hizo que su ranking bajara al puesto 275 y no fue cabeza de serie para el Abierto de Francia por primera vez; nunca había sido peor que el sembrado No. 6 en 18 apariciones anteriores.

Es por eso que Nadal terminó enfrentándose a Zverev , el cuarto favorito, el subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2020, un medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y el único hombre en llegar a las semifinales en París en cada uno de los últimos tres años.

Las otras derrotas de Nadal en Roland Garros fueron contra Robin Soderling en 2009 y contra Novak Djokovic en 2015 y 2021.

Djokovic, dueño de 24 campeonatos importantes y el hombre contra el que Nadal jugó más que cualquier otro, se sentó en las gradas el lunes, al igual que las estrellas más jóvenes Iga Swiatek y Carlos Alcaraz. También allí: el tío de Nadal, Toni, que fue su entrenador. No es sorprendente que fuera difícil encontrar una sola silla vacía en cualquier lugar de la arena en lo que muchos se dieron cuenta que podría ser una ocasión histórica.

Aquí y allá, cuando Nadal lograba dar con los buenos resultados y vencer a su oponente, gritaba “¡Vamos!” y lanza ese corte superior de celebración que se volvió tan familiar, desde los días de las camisetas ajustadas y los pantalones Capri hasta el look del lunes de mangas azul cielo y pantalones cortos blancos de largo estándar. Sus numerosos y vocales seguidores responderían de la misma manera, levantando sus puños en el aire junto con él o agitando sus banderas españolas rojas y amarillas o aplaudiendo al ritmo de un tambor.

Si Nadal metía una pelota en la red, o la lanzaba ancha o larga, los gemidos de decepción llenaban el aire helado. Entre puntos, especialmente cuando intentaba navegar por un lugar difícil, había tanto silencio que se oían los arrullos de una paloma desde un rincón del estadio.

Nadal comenzó tembloroso, con una dejada mal jugada y una doble falta que contribuyó a quebrar en blanco. Volvió a romperle el saque para finalizar el primer set.

Zverev, de 1,98 metros (6 pies 6 pulgadas), es un jugador talentoso que viene de ganar un título en arcilla en el Abierto de Italia. El alemán de 27 años aprovecha cada parte de sus largas piernas y su considerable envergadura para cubrir bien la cancha y dar golpes de fondo difíciles de acorralar.

Mientras juega en París, espera el inicio del viernes de un juicio en un tribunal de Berlín relacionado con las acusaciones de abuso doméstico formuladas por una ex novia. Zverev no necesita estar presente en la cancha y ha dicho que no estará allí.

El lunes, hubo dos tramos, aunque breves, en los que Nadal parecía poder encontrar suficiente memoria muscular para hacer de esta una competencia reñida.

En el segundo set, justo después de fallar un revés y agachar la cabeza, Nadal enfrentó un par de puntos de quiebre que habrían puesto a Zverev arriba 3-1. Nadal escapó, utilizando un ace de 187 kph (116 mph) y un servicio ganador de 188 kph (117 mph) para aguantar, antes de romper para tomar una ventaja de 3-2.

Rugidos.

No tan rapido. Nadal sirvió para ese set con 5-4, pero Zverev rompió en blanco y luego fue superior en el desempate que siguió.

Al comienzo del tercer set, Nadal nuevamente borró un par de puntos de quiebre y luego rompió para tomar una ventaja de 2-0 con un golpe de derecha en carrera. Apretó los puños, apretó los dientes y gritó: “¡Vamos!”

Más rugidos.

Una vez más, sin embargo, Nadal no pudo sostenerlo y pronto volvió a estar 2-2. Zverev rompió para tomar una ventaja de 5-3, y eso fue esencialmente todo. Nadal dijo que su cuerpo se sentía tan bien como en mucho tiempo durante la práctica y que finalmente podía moverse sin limitaciones, pero no ha estado compitiendo lo suficiente últimamente.

"Para mantener tu nivel (con) esta cantidad de energía, esta cantidad de concentración", explicó, "es necesario jugar con frecuencia".

Dirigiéndose directamente a los aficionados, Nadal dijo: “Las sensaciones que me hicieron sentir aquí son increíbles. Realmente espero verte de nuevo, pero no lo sé. Muchas gracias."

Y dicho esto, recogió sus maletas y se dirigió al vestuario, no sin antes detenerse a mirar a su alrededor. Devolvió el aplauso a quienes lo aplaudían y lo saludaban con un cántico final.

“¡Ra-fa! ¡Rafa!