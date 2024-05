¿Será este el último torneo grand slam para Rafael Nadal?

Si este es, como se esperaba, el último Abierto de Francia de Rafael Nadal , será uno que todos (incluido el español de 37 años) seguramente recordarán vívidamente.

No importa qué tan sano pueda estar el tipo que todos llaman “Rafa” . No importa cuánto dure su estancia en el bracket. No importa si de alguna manera suma otro campeonato en Roland Garros al récord de 14 que posee.

Narrador: Ni siquiera Nadal cree realmente que eso sea posible. De hecho, hasta el miércoles por la mañana no había anunciado definitivamente si estaría en el campo, aunque se presentó en el lugar para practicar .

“No soy negativo”, explicó. "Soy simplemente realista".

Piense en la despedida de hace apenas un par de años de Serena Williams en el US Open . Ese es el tipo de atmósfera y adoración que probablemente se mostrará cada vez que Nadal balancee una raqueta o simplemente pasee por los terrenos compactos para un Grand Slam en la sección suroeste de París, donde el torneo en tierra batida comienza el domingo.

“No puedo predecir qué tipo de emociones voy a tener allí”, dijo Nadal, quien lleva un tiempo diciendo que cree que 2024 será su última temporada antes de retirarse . "Solo quiero disfrutar cada día".

Eso ha sido difícil últimamente debido a lesiones en los músculos abdominales y de cadera que lo limitaron a 20 partidos y un récord de 9-11 en los últimos 20 meses.

Nadal se perdió casi todo 2023 después de lastimarse la cadera durante una derrota en el Abierto de Australia en enero. Se sometió a una cirugía hace casi exactamente un año y se perdió el Abierto de Francia por primera vez desde que debutó allí en 2005, cuando, naturalmente, reclamó el trofeo a los 19 años.

Un desgarro en el músculo de la cadera en enero obligó a Nadal a perderse el Abierto de Australia; un problema abdominal lo dejó fuera más tarde. Regresó en abril, pero en tres lugares ganó un total de 27 títulos (Barcelona, Madrid, Roma). Nadal no pasó de la cuarta ronda y se llamó a sí mismo “impredecible”.

Ese tramo fue coronado por una derrota por 6-1, 6-3 ante Hubert Hurkacz en el Abierto de Italia, un resultado tan desalentador que Nadal se preguntó en voz alta si debería molestarse en presentarse en Roland Garros, aunque dijo que era reacio a saltarse “el evento más importante de mi carrera tenística”.

El 22 veces campeón de Majors no es capaz de correr a toda velocidad ni competir con toda su fuerza. No tiene la preparación necesaria para el partido para tener éxito.

“Que él sienta que está entrando en su juego 'C', no en su juego 'B'; ¿Juego 'C', y tal vez temiendo casi perder la primera o la segunda ronda? dijo Chris Evert, quien ganó siete de sus 18 títulos de Grand Slam en París. "Ha sido tan perfeccionista en esa superficie, ¿por qué querría exponerse a ese nivel?"

Ningún hombre ha ganado ni siquiera la mitad de Abiertos de Francia que Nadal. Su porcentaje de victorias allí es .974. Tuvo rachas de cinco campeonatos seguidos, cuatro seguidos y tres seguidos.

Esto lo dice todo: ya hay una estatua suya cerca del estadio principal.

"Es realmente un desafío primordial jugar contra él en Roland Garros", dijo Novak Djokovic, cuyos 24 trofeos importantes lo convierten en el único hombre con más que Nadal. “Es un atleta increíble. La tenacidad y la intensidad que aporta en la cancha, particularmente allí, es algo que creo que rara vez se ha visto en la historia de este deporte”.

Djokovic , que formó, con Nadal y el ahora retirado Roger Federer , los llamados Tres Grandes, e Iga Swiatek son los campeones defensores en Francia y ambos ocupan el puesto número 1. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son las estrellas emergentes del campeonato masculino. tenis; Aryna Sabalenka y Coco Gauff tienen ese estatus en el fútbol femenino.

Pero todas las miradas (de los espectadores y de otros atletas) estarán puestas en Nadal durante el tiempo que permanezca en el campo.

"Él es probablemente el único jugador que cuando practico en la cancha junto a él, literalmente salgo de mi práctica para verlo", dijo Gauff, el estadounidense de 20 años que ganó el US Open el año pasado . “La forma en que se comporta es simplemente genial. Su legado será algo casi incomparable en lo que respecta a la intensidad con la que aborda todo. Eso es algo que los jugadores extrañarán y los aficionados”.