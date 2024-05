Los mejores tenistas dicen que juegan demasiado porque los torneos son demasiado largos

Más días de competencia, más entradas vendidas, más tiempo de televisión, más dinero.

Para los organizadores del tenis, la tan buscada mejora de los torneos en Madrid y Roma (ampliarlos de ocho días a casi dos semanas) ha sido una bonanza.

¿Para los jugadores? Bueno, no se han mostrado tan entusiasmados.

Con Madrid y Roma siguiendo eventos ya establecidos de dos semanas en Indian Wells y Miami, varios de los jugadores mejor clasificados (los que consistentemente llegan a las etapas finales de estos torneos) se están cansando de pasar mucho más tiempo fuera de casa.

"Tienes que ser una especie de superhéroe para ser constante durante 10 días consecutivos en cada evento hasta llegar al final", dijo el reciente campeón de Montecarlo, Stefanos Tsitsipas, en Roma.

Lo que molesta a los mejores jugadores es que estos torneos de nivel Masters siguen el modelo de los Grand Slams, pero todavía no son tan prestigiosos como los Grand Slams: el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

En esencia, los torneos de Madrid y Roma son meros calentamientos para Roland Garros.

“Queríamos más drama y luego lo estiramos demasiado, hasta que se volvió como la 'telenova' que tenía demasiadas temporadas", dijo Victoria Azarenka, quien anteriormente ocupaba el puesto número uno. "Ojalá hagamos algo de drama. ajustes, porque es demasiado largo”.

El año que viene, el Abierto de Cincinnati, un calentamiento para el Abierto de Estados Unidos, también se ampliará al formato de dos semanas, lo que aumenta los sorteos de 64 a 96 jugadores.

“La gente quiere ver a los mejores jugadores jugar unos contra otros, semana tras semana. … Hay un mercado para eso, pero hay que pensar en asegurarnos de que cuidamos a nuestros jugadores”, dijo Azarenka.

Los 32 primeros clasificados en los eventos ampliados pasan a la segunda ronda y todos los jugadores tienen días libres entre partidos, lo que supone un cambio con respecto al formato anterior.

“Los eventos Masters 1000 de dos semanas son geniales para los jugadores que están clasificados entre 50 y 100 en el mundo porque tienen la oportunidad de jugar un evento del cuadro principal en un evento Masters 1000. No es bueno para los 10 mejores jugadores”, dijo Alexander Zverev, quinto clasificado.

“Sí, te dicen que tienes un día intermedio, que no tienes que jugar todos los días. Al fin y al cabo eso no es descansar. Descansar es cuando pasas tiempo en casa, cuando duermes en tu propia cama, tal vez con tu familia, tal vez con tus perros, tal vez con tus hijos si tienes hijos, ¿verdad? ... Un día entre partidos, si estás en otro lugar, eso no es descansar. Si intentas llegar a las semifinales o finales de cada evento, simplemente estarás fuera por mucho más tiempo y tendrás que trabajar mucho más”.

El calendario ha sido un tema candente últimamente debido a las lesiones de los dos mejores jugadores jóvenes del circuito masculino, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz , incluso si sus lesiones podrían no ser un resultado directo de los torneos más largos.

Sinner (lesión en la cadera) y Alcaraz (antebrazo derecho) se retiraron de Roma.

Pero las lesiones de los mejores jugadores no son nada nuevo.

"Me gusta este formato de dos semanas", dijo Daniil Medvedev, cuarto clasificado. “Me gusta cuando hay un día libre. … No creo que las lesiones surjan con este formato”.

Rafael Nadal , 22 veces campeón de Grand Slam, añadió : “Al final, los jugadores quieren ganar dinero. Los torneos quieren ganar dinero. Entonces es todo (un) ciclo el que se junta. Aceptamos ese papel”.