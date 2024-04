Nadal se desquita con De Miñaur en el Abierto de Madrid

Rafael Nadal se quitó la diadema, levantó los brazos y se empapó de los aplausos. Fue solo una victoria en la segunda ronda, pero viniendo de donde Nadal había estado hace solo unas semanas, cuando ni siquiera podía entrar a la cancha, podría haber estado saboreando un trofeo.

Acababa de vencer al undécimo Alex de Miñaur por 7-6 (6), 6-3 en el Abierto de Madrid el sábado, vengando una derrota en sets corridos ante el australiano hace menos de dos semanas.

Nadal ya no aspira a sumar a sus 92 títulos después de haber sido diezmado por las lesiones en los últimos años. El jugador de 37 años solo quiere jugar como Rafael Nadal, o lo más cerca posible de eso. Así que avanza partido a partido, midiendo sus esfuerzos para evitar una lesión que probablemente obligue a su retirada definitiva, con el objetivo final de ser competitivo una vez más en el Abierto de Francia del próximo mes.

"He pasado unos meses muy difíciles en los que había momentos en los que no veía la razón para seguir, pero tenía el sueño de volver a vivir sensaciones así y sobre todo en casa", dijo Nadal. "Fue increíble".

El 22 veces campeón de Grand Slam fue animado por el rey español Felipe VI, el gran futbolista Zinedine Zidane y una multitud estridente que llenó la Caja Mágica para ver lo que probablemente será el último torneo del gran tenista en España.

Nadal jugaba apenas su cuarto partido oficial desde su última baja por lesión en su temporada de despedida.

De Miñaur venció a Nadal apenas 11 días antes en Barcelona, donde el español regresó a las canchas por primera vez en más de tres meses. Nadal lució mucho mejor esta vez.

Antes de comenzar el torneo, Nadal dijo esta semana que no estaba al 100% y que "si no fuera por Madrid, tal vez no jugaría". Agregó que tendría que sentirse aún mejor para jugar en Roland Garros.

Nadal consiguió una victoria en sets corridos sobre el adolescente estadounidense Darwin Blanch el jueves, pero De Miñaur fue una competencia mucho más dura y la tensión en las gradas del estadio Manolo Santana era palpable.

En el primer set, ambos jugadores rompieron el servicio dos veces. De Miñaur luego salvó cuatro puntos de set antes de que Nadal lo rematara en el desempate para tomar la delantera. Nadal aprovechó su ventaja, rompió el primer juego de servicio de De Miñaur en el segundo set y cerró la victoria.

"Estoy súper feliz de poder ser competitivo contra un gran jugador como Alex, jugar más de dos horas", dijo Nadal después de su primera victoria sobre un oponente del top 20 desde 2022. "Significa mucho para mí y el ambiente aquí es solo una broma, así que no puedo agradecer lo suficiente a todos aquí".

Nada menos que la realeza del deporte en su España, Nadal gruñó su primer "¡Vamos!" (¡Vamos!), más para sí mismo que para su personal o fanáticos, después de ganar su primer punto. Levantó los puños después de aterrizar su martillo de un zurda; discutió acaloradamente con el juez presidente sobre si impugnó o no una llamada de línea a tiempo; negaba con la cabeza cuando golpeaba largo, reprendiéndose a sí mismo por no adaptarse a la gran altitud de Madrid.

Y la multitud se lo comió, gritando "¡Viva Rafa!" entre puntos y "¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!" después de que su revés ganador estableciera un punto de partido. De Miñaur cometió una doble falta para acabar con él.

Nadal ha ganado un récord de cinco veces en Madrid, la última vez en 2017.

A continuación, se enfrentará a Pedro Cachín en la tercera ronda después de que el argentino venciera a Frances Tiafoe por 7-6 (1), 3-6, 6-4.

LOS CABEZAS DE SERIE AVANZAN

Las primeras cabezas de serie Jannik Sinner e Iga Swiatek dejaron de lado a sus primeras oponentes.

Sinner derrotó a su compatriota Lorenzo Sonego por 6-0, 6-3 en la segunda ronda para mejorar a 5-0 contra su compatriota. La campeona del Abierto de Australia tuvo un bye en la primera ronda.

Daniil Medvedev, tercer preclasificado, superó a Matteo Arnaldi por 2-6, 6-4, 6-4. Próximamente se enfrentará a Sebastian Korda.

Stefanos Tsitsipas, séptimo en el ranking, fue derrotado 6-4, 6-4 por el brasileño Thiago Monteiro, clasificado en el puesto 118. Tsitsipas ganó Montecarlo este mes antes de llegar a la final de Barcelona la semana pasada.

Swiatek superó rápidamente a Sorana Cirstea por 6-1, 6-1 para llegar a los octavos de final femeninos.

Swiatek, que perdió la final del año pasado ante Aryna Sabalenka, mejoró su récord esta temporada a 26-4. Su próximo rival será Sara Sorribes Tormo el lunes después de que la española venciera a Victoria Azarenka por 7-6 (0), 6-3.