Alcaraz mantiene incertidumbre sobre si jugará en el Abierto de Madrid

Carlos Alcaraz bajó las expectativas con miras al Abierto de Madrid al afirmar el martes que saldría contento “con jugar tres o cuatro partidos” tras salir de una lesión.

Alcaraz señaló que ha podido entrenarse sin contratiempos en los últimos días, pero no quiso confirmar su participación en el torneo ATP 1000 en la capital española donde es el bicampeón vigente.

El tercero del ranking mundial sufrió una lesión en el brazo derecho que le impidió jugar en los torneos de Montecarlo y Barcelona. El astro español de 20 años intentará conquistar su primer título del Abierto de Francia el próximo mes.

“Hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones”, dijo Alcaraz.

“No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho”, añadió. “Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy... con jugar tres o cuatro partidos, yo también estoy contento”.

Será el primer torneo de Alcaraz en la gira europea de arcilla de la temporada. Recibió pase directo a la segunda ronda y debutará el viernes contra Alexander Shevchenko o Arthur Rinderknech.

“Para mí, es muy importante estar a mi 100% en este torneo”, señaló Alcaraz. “Jugar aquí es muy especial, es el torneo en el que mucha familia y amigos pueden venir a mis partidos. Es especial jugar ante mi afición, así que me encantaría jugar al 100% para darle a la gente la oportunidad de que disfrute de mi tenis”.

El máximo preclasificado Jannik Sinner debutará contra su compatriota italiano Lorenzo Sonego. Sinner nunca ha superado la tercera ronda en Madrid, pero llega antecedido con una foja de 25-2 y tres títulos, incluyendo el del Abierto de Australia.

“Trato de no ponerme mucha presión encima”, dijo Sinner. “Atravieso un momento muy positivo, ganando muchos partidos. Nada más trato de mantenerme en esta línea. Tengo claro en mi mento que debo seguir mejorando para ganar más”.

En el inicio de la actividad en el cuadro femenino, la argentina Nadia Podoroska se apuntó una victoria 6-2, 7-6 (2) ante la checa Katerina Siniakova y sacó cita para medirse en la segunda ronda contra la estadounidense Emma Navarro (19na cabeza de serie) en la próxima ronda.