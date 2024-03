Coco Gauff supera un calvario ante la francesa Burel en Indian Wells

La estrella del tenis estadounidense Coco Gauff, vigente campeona del US Open, firmó una agónica remontada el sábado para derrotar en el 'tiebreak' final a la francesa Clara Burel en su estreno en el WTA 1000 de Indian Wells.

Gauff, número tres del ranking mundial, cedió el primer set ante Burel (47º) y luego tuvo que levantar un 0-4 en contra en la manga decisiva hasta imponerse por 2-6, 6-3 y 7-6 (7/4) en este cruce de segunda ronda.

Burel, de 22 años, llegó a servir con ventaja 3-5 para sellar su primera clasificación a una tercera ronda de un torneo WTA 1000 pero Gauff recompuso su juego en el último momento.

"Estoy contenta con la lucha mental. No ha sido mi mejor tenis, pero no se trata de cómo te presentas en tus días buenos, sino de cómo lo haces en los malos. Estoy contenta con cómo he estado hoy", declaró Gauff tras las dos horas y 19 minutos de batalla.

La figura estadounidense, que cumplirá 20 años el miércoles, protagonizó una errática actuación frente a los miles de aficionados que la alentaban con fuerza en la pista central de Indian Wells (California), un torneo del que hasta ahora no superó los cuartos de final.

Gauff comenzó el choque cometiendo hasta seis dobles faltas en un primer set en el que Burel se sintió muy cómoda con el servicio y fue ganando confianza ante la joya local.

La jugadora de Rennes, sin títulos de WTA en su palmarés, se vio superada por la reacción de Gauff en la segunda manga pero, para asombro de los espectadores, no se vino abajo en el set decisivo y rompió el servicio de su rival en las dos primeras oportunidades.

Con ventaja 3-5, la francesa tenía el servicio y la clasificación a su alcance pero Gauff respondió con un providencial quiebre en blanco y llevó el juego al 'tiebreak', en el que no dio margen a la sorpresa.

"Intenté jugar más agresiva", explicó después Gauff. "En el tercer set estaba fallando, pero finalmente encontré mi juego".

La perla de Delray Beach (Florida), que estuvo exenta de jugar la primera ronda, enfrentará en la tercera fase a la italiana Lucia Bronzetti, número 53 de la WTA.

La caída de Gauff hubiera sido la primera gran campanada del torneo, que este sábado vio cómo la británica Emma Raducanu, también campeona del US Open, avanzó frente a la ucraniana Dayana Yastremska, que se retiró cuando caía 4-0.

El regreso de Djokovic

La competición masculina, de categoría Masters 1000, recibirá el sábado a Novak Djokovic por primera vez desde la edición de 2019.

El astro serbio, ganador de un récord de 24 coronas de Grand Slam, no pudo viajar en los últimos años al desierto californiano por su negativa a vacunarse contra la covid-19.

El número uno mundial arrancará la búsqueda de su sexto título de Indian Wells, con el que rompería el actual empate con Roger Federer, frente al australiano Aleksandar Vukic.

Djokovic saltará a la pista central una vez que terminé el choque que enfrentaba al chileno Alejandro Tabilo contra el ídolo local Taylor Fritz, campeón de Indian Wells en 2022.

Otro representante suramericano, el argentino Sebastián Báez, jugaba en la tarde frente al italiano Fabio Fognini.

En uno de los primeros resultados, el danés Holger Rune, séptimo sembrado, avanzó a la tercera ronda por el abandono del canadiense Milos Raonic por problemas físicos.