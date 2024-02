Cirstea sorprende, remonta de forma espectacular y vence a Vondrousova en Dubái

La campeona de Wimbledon Marketa Vondrousova perdió ante Sorana Cirstea tras estar arriba por 6-2, 5-1 en los cuartos de final el jueves en el torneo de Dubái.

Vondrousova dejó escapar seis puntos de partido para caer por 2-6, 7-6 (1), 6-2.

Cirstea venía de ganar sus dos últimos enfrentamientos ante Vondrousova, pero la rumana que tiene 18 años en el circuito admitió que pensó que perdería por mucho en Dubái.

“Esta tiene que ser la remontada más grande de mi carrera”, aseguró Cirstea. “Para ser honestos, un set y 5-1, ya no pensaba realmente en ganar. Me dije, hazlo mejor para el público, intentar hacerlo más largo, darle más bonito tenis, aún no sé cómo lo logré”.

Continuó pegándole con libertad mientras que la séptima sembrada Vondrousova comenzó a volverse más pasiva.

Cirstea salvó dos puntos de partidos abajo 5-1 con aces y a 5-2, salvó otro con una volea para tomar el control del juego en el centro de la cancha.

Le negó otros dos puntos de partido a 5-3 y Vondrousova sacó para su tercer punto de partido con el set a 6-5, pero Cirstea hizo que la checa se tropezara y salvó su sexto punto de partido.

Cirstea aprovechó el impulso en el desempate y tercer set.