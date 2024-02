El español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, sufrió una caída que "duele" en semifinales del ATP 250 de Buenos Aires este sábado a manos del chileno Nicolás Jarry, quien jugará la final del torneo ante el local Facundo Díaz.

Jarry, tercer favorito del torneo bonaerense y 21 del ranking ATP, sorprendió al superar al defensor del título y máximo favorito con parciales de 7-6 (7/2) y 6-3, en una hora y 55 minutos de acción, para llegar a la final.

La clave del partido estuvo en la regularidad de Jarry para sostener un juego potente, con el que tomó la iniciativa. El juego agresivo del chileno envió contra el fondo a Alcaraz, que no encontró la manera de contrarrestar a un rival que, tras ganar el primer set, sumó confianza para ir por más.

Campeón el año pasado en Buenos Aires, Alcaraz había ganado todos los partidos que había disputado en suelo bonaerense, pero esta derrota prolonga su sequía de casi siete meses, desde su consagración sobre el césped en Wimbledon en julio del año pasado.

“Es una derrota difícil para mí, me ha dolido mucho. Hay muchas cosas que mejorar. El nivel tiene que subir. He jugado buen tenis, pero lejos de mi nivel real" reconoció el murciano tras la caída en rueda de prensa.

Alcaraz destacó que se preparó "bien" y que sacaran apuntes del partido. "Pero estas derrotas duelen, hay que saber leer mejor los partidos”, admitió.

“Jarry con el nivel de hoy le puede ganar a cualquiera", aseguró el campéon del Abierto de Estados Unidos (2022) y Wuimbledon (2023), dando crédito a su rival.

Para el chileno la victoria marca un hito en su carrera. “Ha sido increíble (...) Es una de las victorias más importantes de mi carrera”, dijo el ganador minutos después de firmar la eliminación de Alcaraz.

- "Complicado" retorno a canchas lentas -

“Ha sido un torneo complicado, el primero en tierra en mucho tiempo. He jugado contra rivales incómodos. Jarry con el saque y el tipo de juego que tiene es difícil entrar en el partido, pero no he aprovechado oportunidades, no he jugado el tie-break nada bien, y eso te pasa factura. Son detalles que marcan la diferencia”, apuntó el español.

Jarry, que es entrenado por el argentino Juan Ignacio Chela, se dio el gusto de ganarle por primera vez a Alcaraz, con el que había perdido los dos duelos previos, ambos el año pasado, en Río de Janeiro y en Wimbledon.

A sus 28 años, el chileno llega por primera vez a la final en Buenos Aires, un torneo en el que no había tenido alegrías hasta esta temporada, con un par de participaciones breves en primera ronda y derrotas en las rondas de clasificación.

Jarry, nieto del recordado Jaime Fillol, figura del tenis chileno en los años 70, intentará ser el segundo jugador de Chile que se consagra en el ATP bonaerense, en busca de las huellas de Nicolás Massú, campeón en 2002.

En el partido decisivo del domingo, el chileno se enfrentará con el argentino Facundo Díaz Acosta, que más temprano venció a su compatriota Federico Coria por 6-2 y 6-3.

El zurdo, de 23 años y que actualmente disfruta el mejor ranking de su carrera, llegó a la definición sin ceder sets en el camino y buscará ser el primer argentino ganador en Buenos Aires desde Diego Schwartzman en 2021.

Estos son los resultados del sábado en el ATP 250 de Buenos Aires:

-Semifinales:

Nicolás Jarry (CHI, N.3) a Carlos Alcaraz (ESP, N.1) 7-6 (8/2), 6-3

Facundo Díaz Acosta (ARG) a Federico Coria (ARG) 6-2, 6-3