Sinner pone fin a la racha del 10 veces campeón Novak Djokovic

Jannik Sinner puso fin a una de las rachas perfectas de Novak Djokovic en una sorpresa en el Abierto de Australia y luego se relajó mientras Daniil Medvedev se recuperó de dos sets abajo para vencer a Alexander Zverev después de la medianoche y asegurar el otro lugar en la final.

Casi todo salió como el autodenominado aficionado al tenis en las semifinales del viernes.

El italiano de 22 años rompió el servicio de Djokovic dos veces en cada uno de los dos primeros sets en una victoria sorprendentemente desigual por 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 que puso fin a la racha invicta del 10 veces campeón. en semifinales del Abierto de Australia.

Djokovic había ganado 33 partidos consecutivos en Melbourne Park desde 2018 y nunca perdió aquí después de llegar a los cuatro finalistas.

Casi una hora después de salvar un punto de partido, esa fenomenal secuencia había terminado. Sinner aprovechó su segundo punto de partido para completar una tercera victoria en cuatro enfrentamientos directos desde que perdió ante Djokovic en las semifinales de Wimbledon el año pasado.

“Aprendí mucho de eso”, dijo, señalando el punto de inflexión en su rivalidad. Sinner ganó dos de los tres siguientes, todos en noviembre, en las Finales ATP de Turín y en las semifinales de la Copa Davis .

"Te da una mejor sensación cuando sabes que puedes vencer a un jugador", dijo. "La confianza de finales del año pasado sin duda ha mantenido la fe".

Medvedev, tercer favorito, parecía deprimido después de dos sets, y estuvo a dos puntos de perder en el cuarto, pero se recuperó para vencer a Zverev 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5). 6-3 después de 4 horas y 18 minutos.

“Estaba un poco perdido, pero durante el tercer set comencé a decir 'Si pierdo este partido, sólo quiero estar orgulloso de mí mismo'”, dijo Medvedev, quien ha perdido dos finales en Australia, incluida la final de 2022. dos sets contra Rafael Nadal. "Estoy orgulloso de mi mismo."

La devolución del servicio de derecha de Medvedev que apenas cayó sobre la red para ganar un punto de set en el desempate del cuarto set claramente frustró a Zverev.

"Mala suerte para él, sin duda, en este punto", dijo Medvedev. "Me las arreglé para hacer un ace después, pero de eso se trata el tenis".

Cinco juegos después, Zverev recibió una advertencia por violación del código por golpear la red justo antes de otra interrupción del servicio.

"Es más decepcionante que con 5-4 en el desempate no lo haya logrado", dijo. "El punto de 5 fue puramente desafortunado". La carrera de Zverev llamó la atención dentro y fuera de la cancha después de que se supo, al comenzar el torneo, que un tribunal alemán fijó una fecha de juicio en mayo por una acusación de agresión que data de 2020. El medallista de oro olímpico ha negado las acusaciones desde julio pasado, cuando se revelaron detalles del caso. se hizo público.

Dijo que no era una distracción. Zverev estuvo a un par de golpes de raqueta de llegar a una segunda final de Grand Slam, lo que fue aún más decepcionante después de desperdiciar una ventaja de dos sets para perder la final del US Open 2020 ante Dominic Thiem.

En cambio, Medvedev, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021, competirá por un segundo título importante en su sexta final. Su carrera aquí incluyó una agotadora victoria en la segunda ronda que terminó casi a las 4 de la mañana . Esto convierte a Medvedev en el primer jugador desde Pete Sampras en 1995 en registrar dos remontadas de un 2-0 en contra en su camino a una final del Abierto de Australia.

Sinner será el jugador más joven en disputar la final masculina en Australia desde que Djokovic, 24 veces ganador de grandes torneos, ganó su primera aquí en 2008.

“Está merecidamente en la final. Me superó por completo”, dijo Djokovic. “Mira, me sorprendió mi nivel, en el mal sentido. No hice mucho bien en los dos primeros sets.

"Este es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, al menos que yo recuerde".

Djokovic no vio ningún punto de quiebre en absoluto: es la primera vez que experimenta eso en un partido completo de Grand Slam.

"Esa estadística dice mucho", dijo Djokovic. “Hay muchas cosas negativas que he hecho hoy en la cancha en términos de mi juego. Todo... fue simplemente insatisfactorio”.

Sinner se llevó los dos primeros sets en menos de una hora y un cuarto, un comienzo sorprendente contra un jugador que sólo perdió un partido de Grand Slam el año pasado: la final de Wimbledon contra Alcaraz.

Djokovic mejoró su porcentaje de servicio, redujo sus errores no forzados y aumentó la presión en el tercero.

Estaba sacando 5-5 cuando el juego fue interrumpido brevemente mientras un espectador recibía asistencia médica en las gradas. Luego, Djokovic mantuvo su servicio y salvó un punto de partido antes de llevarse el set en un desempate.

Pero inmediatamente volvió a tener problemas en el cuarto.

Se defendió de tres puntos de quiebre para aguantar en el segundo juego, pero Sinner consiguió un quiebre de servicio decisivo para liderar 3-1, ganando cinco puntos seguidos desde 40-0 abajo.

os cánticos continuos de “Nole, Nole, Nole, Nole” resonaron en el Rod Laver Arena entre puntos importantes, pero esta vez no lograron cruzar la línea.

“Creo que ganas los combates no sólo ese día, sino que los ganas porque te sientes preparado para una buena pelea”, dijo Sinner. "Después del año pasado, especialmente el final de año, me dio la confianza de que potencialmente podría lograr buenos resultados en Grand Slams".