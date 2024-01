Zverev elimina a Alcaraz y pasa a semifinales del Abierto de Australia

Después de lanzar el balón de revés a la multitud cuando Carlos Alcaraz envió su devolución de servicio demasiado larga, Alexander Zverev gritó. Sacudió ambos brazos en celebración de la victoria y nuevamente gritó, una mezcla de triunfo y alivio.

Cualquier duda de que podría volver a competir por títulos importantes fue eliminada con una victoria por 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4 en cuartos de final el miércoles sobre la estrella en ascenso más brillante del tenis, lo que le valió a Zverev un lugar. en las semifinales del Abierto de Australia contra Daniil Medvedev.

Había perdido la oportunidad de sacarlo en sets seguidos, pero no desperdició su segunda oportunidad.

Una grave lesión de tobillo en el Abierto de Francia de 2022 y el consiguiente descanso le hicieron preguntarse si realmente era lo suficientemente bueno para ganar un título de Grand Slam.

Un juicio pendiente en un tribunal alemán por una acusación de agresión que se remonta a 2020 ha hecho que los críticos cuestionen su estatus en la gira. Ha negado las acusaciones y se negó a comentar sobre los procedimientos judiciales previstos para mayo.

Alcaraz ganó Wimbledon el año pasado y fue el único jugador que venció al diez veces ganador del Abierto de Australia, Novak Djokovic, en un partido de Grand Slam en 2023.

Zverev repasó las credenciales de Alcaraz mientras asimilaba la victoria del miércoles: No. 1 o No. 2 del mundo, dos títulos importantes, etc, etc.

"Mira, estoy jugando contra uno de los mejores jugadores del mundo", dijo Zverev. “Entonces, cuando empiezas a ganar, obviamente tu cerebro empieza a funcionar. No siempre es útil, pero estoy feliz de haberlo conseguido al final”.

En una conferencia de prensa casi a las 3 am hora local, Zverev consideró la victoria sobre Alcaraz como la más importante desde la operación de tobillo.

"Estaba en la cima de mi juego antes de que ocurriera la lesión", dijo. “Estoy muy feliz de volver a estar donde estoy y ganar este tipo de partidos, dándome la oportunidad nuevamente. Porque el año pasado... no fui un contendiente al Slam”.

Alcaraz se perdió el Abierto de Australia de 2023 por lesión y llegó aquí a cuartos de final por primera vez, completando un set de Grand Slam.

Sólo había perdido un set y pasó cinco horas menos en la cancha que Zverev en las cuatro rondas anteriores.

"Estoy triste por mi nivel de hoy, porque he estado jugando buen tenis", dijo Alcaraz. “Obviamente, los cuartos de final de un Grand Slam son una buena racha. No es lo que busco, pero no está mal.”

Medvedev, dos veces finalista en Australia, superó al noveno favorito Hubert Hurkacz 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 para llegar a las semifinales aquí por tercera vez en cuatro años.

“Estoy tan destruido en este momento”, dijo Medvedev, número 3 del ranking y ganador del US Open 2021, sobre su dura racha en Melbourne que incluyó una victoria de casi cuatro horas y media en cinco sets en la segunda ronda que terminó a las 3:39 am

En la otra semifinal, Djokovic, con una racha de 33 victorias consecutivas en el Abierto de Australia, jugará contra Jannik Sinner, quien lo venció dos veces en tres partidos a finales del año pasado.

Zverev estuvo por encima de Alcaraz desde el principio, ganando todos los puntos menos dos con su servicio en el primer set de 29 minutos. Dos quiebres de servicio en el segundo le dieron al medallista de oro olímpico una ventaja sorprendentemente cómoda.

Poco después de la medianoche, Zverev estaba sirviendo para ganar en sets seguidos por 5-3 cuando Alcaraz rompió el servicio por primera vez. Alcaraz volvió al 5-5 cuando persiguió un tiro hacia la calle de dobles y lanzó un revés en la línea, sonriendo y agitando su raqueta en un gesto que sugería: “Hola, todavía aquí”.

Ganó los últimos siete puntos del desempate para poner el 2-1.

Pero después de un intercambio de quiebres de servicio para abrir el cuarto y algunos intercambios agotadores que hicieron que ambos jugadores corrieran de lado a lado para hacer tiros increíbles, Zverev tuvo otra oportunidad de cerrar después de romper el servicio en el noveno juego.

Lo consiguió alrededor de la 1:20 am hora local.

La alineación de semifinales femeninas se completó cuando la No. 12 Zheng Qinwen ganó 10 de los últimos 11 juegos para defenderse de Anna Kalinskaya 6-7 (4), 6-3, 6-1 el miércoles y Dayana Yastremska venció a Linda Noskova 6-3. 6-4.

La campeona defensora Aryna Sabalenka y la ganadora del US Open Coco Gauff se enfrentarán en la otra semifinal.

Zheng, cuartofinalista del US Open el año pasado, recuperó el control después de que Kalinskaya ganara seis de los últimos siete puntos para llevarse el primero en un desempate.

"Muy emocionado. Primera vez para mí”, dijo Zheng. “Por supuesto que estoy orgulloso de mí mismo. Pero esto es sólo el comienzo: todavía necesito jugar mañana”.

Yastremska, número 93 del ranking, ganó tres partidos en el torneo clasificatorio y se convirtió en apenas el segundo clasificado en llegar a las semifinales individuales femeninas en Australia en la era Abierta.

"Es lindo hacer historia porque en ese momento yo no había nacido", dijo. “Estoy súper feliz (pero) muy cansada”.

Noskova venció a Iga Swiatek, primera clasificada en su camino a sus primeros cuartos de final de Slam, pero tuvo problemas contra Yastremska.

Después del combate, Yastremska escribió un mensaje en la lente de una cámara de televisión y luego explicó que se trataba “de los luchadores ucranianos, de los que estoy muy orgulloso de ellos. Realmente merecen un gran respeto”.

Dijo que se siente inspirada al representar a su país, que ha estado en guerra durante casi dos años desde la invasión rusa.

“Es mi misión aquí”, dijo. “Si lo hago bien, puedo volverme difícil de expresar. Sólo estoy tratando de darle la señal a Ucrania de que estoy realmente orgulloso de ello”.