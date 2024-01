Número 1 del mundo es eliminada del Abierto de Australia, Alcaraz avanza a cuarta ronda

La número uno del mundo, Iga Swiatek, cayó eliminada del Abierto de Australia el sábado en tercera ronda a manos de la checa Linda Noskova, mermando aún más un cuadro femenino ya de por sí debilitado de cara a la segunda semana en Melbourne Park.

Mientras quedan sólo tres de las 10 primeras cabezas de serie femeninas, los principales aspirantes al título masculino se han metido en la cuarta ronda con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Alexander Zverev uniéndose a la carga en la séptima jornada.

El intento de Swiatek por conquistar su primer título en Melbourne Park se vio interrumpido bruscamente cuando Noskova, de 19 años, se convirtió en la primera adolescente en derrotar a la primera cabeza de serie desde que Amelie Mauresmo venció a Lindsay Davenport en 1999.

Noskova aguantó los nervios después de que Swiatek ganó el primer set, y en los puntos importantes del tercero, y sólo dejó que las emociones la dominaran después de sacar para una victoria por 3-6, 6-3 y 6-4.

"Creo que ha sido un partido increíble para mí", declaró la número 50 del mundo. "Jugar en una pista así por primera vez, jugar con Iga por segunda vez, realmente quería ganar esto, así que estoy contenta de haberlo hecho".

Swiatek, cuatro veces campeona de Grand Slam, dijo que tendría que analizar en qué se había equivocado, pero se mostró confiada en poder resetearse para el resto de la temporada.

"Me hubiera gustado jugar un poco mejor en este torneo", declaró la polaca de 22 años. "Supongo que tendré que trabajar en algunas cosas para sentirme más cómoda el año que viene".

Alcaraz alcanzó más temprano la cuarta ronda por primera vez luego de que el adolescente chino Shang Junchen se lesionó cuando iba perdiendo por 6-1, 6-1 y 1-0.

El segundo cabeza de serie aún tuvo tiempo de mostrar las habilidades que ya le han hecho ganar dos títulos de Grand Slam y se dio a sí mismo una decente calificación en una escala de 10.

"Me siento muy bien. Probablemente siete, ocho", dijo el jugador de 20 años. "Es una puntuación alta, pero así es como me siento. Cada partido que juego, me siento mejor y mejor".

Daniil Medvedev, que había necesitado cinco sets para vencer a Emil Ruusuvuori en un partido de segunda ronda que concluyó en la madrugada del viernes, se deshizo de Felix Auger-Aliassime con una victoria por 6-3, 6-4 y 6-3.

"Físicamente hoy ha sido muy duro", dijo el tercer cabeza de serie, dos veces finalista en Melbourne.

"Quiero intentar llegar de nuevo a la final, intentar tener mi oportunidad de ganar otro Grand Slam. Sólo quiero mostrar un buen tenis, vencer a los buenos y, con suerte, conseguir un título más".

El alemán Zverev, sexto cabeza de serie, también pasó en sets corridos tras vencer 6-2, 7-6(4) y 6-2 al estadounidense Alex Michelsen en el último partido del día.

"MANTENER LA SENCILLEZ"

Mientras Shang se quedaba corto en su intento de convertirse en el primer chino en alcanzar la cuarta ronda de un Grand Slam desde 1938, el país tendrá presencia en la segunda semana de la competencia femenina después de que Zheng Qinwen venció a su compatriota Wang Yafan por 6-4, 2-6 y 7-6(8).

La jugadora de 21 años recibió tras el partido la visita sorpresa de su compatriota Li Na, que fue la primera jugadora china en ganar un Grand Slam y triunfó en Melbourne Park en 2014.

"Vi esa final 10 veces", dijo la duodécima cabeza de serie. "Ella me dijo: 'No pienses demasiado, hazlo simple'. Creo que eso es lo que tengo que hacer ahora".

Zheng se enfrentará a Oceane Dodin, que se impuso a Clara Burel por 6-2 y 6-4 en un duelo totalmente francés.

El francés Arthur Cazaux se unió a Dodin y Adrian Mannarino en los octavos de final con una victoria fácil 6-3, 6-3 y 6-1 sobre el neerlandés Tallon Griekspoor para extender su debut en Melbourne Park.

A continuación se enfrentará al noveno cabeza de serie, Hubert Hurkacz, que mantuvo en alto el pabellón polaco con una victoria por 3-6, 6-1, 7-6(4) y 6-3 sobre Ugo Humbert.

Reino Unido también tendrá un representante en la segunda semana, después de que Cameron Norrie superó al undécimo cabeza de serie Casper Ruud por 6-4, 6-7(7), 6-4 y 6-3 para alcanzar la cuarta ronda por primera vez.

Nuno Borges se convirtió en el segundo jugador portugués que alcanza la segunda semana de un major al vencer a Grigor Dimitrov por 6-7(3), 6-4, 6-2 y 7-6(2) y se enfrentará a Medvedev.

La ucraniana Dayana Yastremska regresará a la cuarta ronda de un Grand Slam por primera vez desde Wimbledon 2019 tras su victoria por 6-2, 2-6 y 6-1 sobre Emma Navarro.

Yastremska se enfrentará a Victoria Azarenka, que remontó un 4-1 en contra en el segundo set para vencer a Jelena Ostapenko por 6-1 y 7-5 en una batalla de excampeonas de Grand Slam.