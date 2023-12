Nadal y Osaka regresan al circuito en Australia, Novak Djokovic en la United Cup

El serbio Novak Djokovic, todavía hambriento de victorias después de su 24º Grand Slam, arrancará su temporada 2024 en la United Cup que se disputará a partir del viernes en Australia, el mismo país en el que Rafael Nadal y Naomi Osaka regresarán al circuito tras largas ausencias por lesión.

'Djoko' sigue con hambre

Tras entrar en la historia del tenis mundial en 2023 con un 24º Grand Slam, el serbio todavía mantiene el hambre por los títulos: quiere completar el Grand Slam de la temporada y apunta al oro olímpico en los Juegos de París, luego de haberse colgado la medalla de bronce en 2008 en Pekín.

Después de un partido de exhibición perdido el miércoles en Riad contra el español Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-4), su perseguidor en el ranking ATP, el N.1 del mundo participará desde el próximo viernes en la United Cup, una competición mixta por países que tiene lugar en Perth y Sídney. Debería utilizar este torneo para preparar su defensa de su corona en el Abierto de Australia a partir del 15 de enero.

En Perth, el serbio de 36 años se enfrentará a China y República Checa en el grupo E. Su primer rival será el chino Zhizen Zhang (N.58), de 27 años, y el martes se medirá al checo Jiri Lehecka (N.31).

'Djoko' formará pareja con Olga Danilovic en los dobles mixtos, para medirse en especial a la checa Marketa Vondrousa (N.7), vigente campeona de Wimbledon, y a la china Qinwen Zheng (N. 15).

Si supera la fase de grupos, tendrá una cita el 3 de enero en cuartos de final contra el vencedor del grupo C: Estados Unidos, vigentes campeones del trofeo liderados por Taylor Fritz (N.10) y Jessica Pegula (N.5), Gran Bretaña o Australia.

Rafa, ¿el principio del fin?

Rafael Nadal, exnúmero 1 del mundo caído ahora al N.670 después de una temporada prácticamente en blanca debido a una lesión en la cadera, regresa a la competición en el torneo ATP 250 de Brisbane el 31 de diciembre. A sus 37 años, considera que 2024 debería ser su "último año" en el circuito pero, avisó, sin poder "asegurarlo al 100%".

"He trabajado mucho para volver a competir y si de repente las cosas y el físico me permiten seguir adelante y disfruto de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite? Creo que no tiene sentido", explicó en un vídeo publicado en redes sociales a principios de diciembre.

El último partido oficial del español, vencedor de 22 torneos de Grand Slam, fue su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia en enero de 2023.

Operado de la cadera, dice aspirar tan sólo a "ser competitivo" en Brisbane.

Alcaraz y Sinner por el relevo

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner están llamados a ser el relevo de Djokovic y Nadal. Con solo 20 años, 'Carlitos' ya ha sido capaz de ganar dos Grand Slams (US Open-2022 y Wimbledon-2023) y ser N.1 del mundo, pero aún no ha encontrado la regularidad a lo largo de toda una temporada como si exhiben los 'maestros'.

Con permiso de los Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, de Miñaur, Tiafoe o Rune, el que parece será el gran rival de Alcaraz en la próxima década es Sinner, pese a que a sus 22 años aún no ha jugado una final de Grand Slam.

Sinner fue uno de los jugadores que acabó 2023 más en forma, llegando a la final del Masters (con derrota ante Djokovic) y liderando a Italia en la victoria en la Copa Davis.

Osaka vuelve a por el trono de Swiatek

Iga Swiatek, de nuevo número 1 mundial después de su victoria en el Masters de Cancún en noviembre, también dará el pistoletazo de salida a su temporada en la United Cup. Con Polonia, se enfrentará en el grupo A a Brasil y a España, que no podrá contar con Alcaraz.

En Perth, Swiatek, de 22 años, tendrá un disputado duelo individual contra la brasileña Beatriz Haddad Maia (N.11) y después contra la española Sara Sorribes (N.48). Luego formará pareja con Hubert Hurkacz, N.9 del ranking ATP, en el dobles mixto.

Después, buscará adjudicarse en Melbourne un 4º Grand Slam, tras alcanzar la semifinal en 2023.

El regreso más esperado en el circuito femenino lo protagonizará la japonesa Naomi Osaka. Ausente de las pistas desde septiembre de 2022, primero para cuidar de su salud mental y después por su maternidad, la vencedora de cuatro 'grandes' puede convertirse, a sus 26 años, en la gran amenaza al trono de Swiatek, que ya ocupó en 2019.