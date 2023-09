Coco Gauff calla a críticos que no confiaban en su talento

Esto fue lo que mucha gente pensó que Coco Gauff haría en algún momento. No importaba lo joven que fuera. No importaba si hubo contratiempos en el camino. Esas expectativas desmesuradas no hicieron que la tarea de convertirse en campeona de Grand Slam cuando era adolescente fuera más fácil, especialmente cuando ese coro estaba acompañado por voces de otros que dudaban de ella.

Pero ella lo hizo. A los 19 años. En el US Open, donde solía venir de niña con sus padres para ver competir a sus ídolas, Serena y Venus Williams.

Gauff dejó de lado un comienzo mediocre y logró su primer campeonato importante al remontar para derrotar a Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 en la final del US Open el sábado, deleitando a una multitud estridente que hizo ruido desde el principio. para terminar.

Cuando todo terminó, cuando derramó lágrimas de alegría, cuando abrazó a mamá y papá mientras ellos también lloraban, Gauff primero les agradeció a ellos, a sus abuelos y a sus hermanos, uno de los cuales no respondió a una llamada de FaceTime de ella. justo después del partido. Y luego Gauff tomó el micrófono para dirigirse a cualquiera que pudiera haber cuestionado si llegaría ese día.

“Gracias a la gente que no creyó en mí. Hace como un mes, gané un título (del tour) y la gente dijo que me quedaría ahí. Hace dos semanas gané un título (del tour) y la gente decía que era lo más grande que iba a conseguir. Así que tres semanas después, estoy aquí con este trofeo ahora mismo”, dijo Gauff, quien está en una racha de 12 victorias consecutivas, la mejor racha de su carrera. “Hice lo mejor que pude para llevar esto con gracia, y he estado haciendo lo mejor que pude, honestamente, para aquellos que pensaban que estaban echando agua en mi fuego: realmente le estaban agregando gas y ahora realmente arde con tanta intensidad. .”

Gauff, que es de Florida, es la primera adolescente estadounidense en ganar el torneo de tenis más importante del país desde Serena Williams en 1999. Si el US Open del año pasado se trató de despedirse de Williams mientras competía por última vez, las dos semanas de este año en Nueva York se convirtió en un “¡Bienvenido al gran momento!” momento para Gauff. Personas famosas venían a verla jugar cada vez, y uno de ellos, el ex presidente Barack Obama, envió una nota de felicitación a través de las redes sociales el sábado.

Gauff irrumpió en escena a los 15 años al convertirse en la clasificada más joven en la historia de Wimbledon y llegar a la cuarta ronda en su debut en un Grand Slam en 2019. Llegó a su primera gran final en el Abierto de Francia del año pasado, terminando como subcampeona. Lo que parecía ser un paso atrás se produjo en julio en el All England Club, donde quedó eliminada en primera ronda.

Desde entonces, ha ganado 18 de 19 concursos mientras trabajaba con una nueva pareja de entrenadores formada por Brad Gilbert y Pere Riba.

Gauff, cabeza de serie número 6, lo hizo el sábado resistiendo el poder mostrado por Sabalenka en casi cada golpe de su raqueta, hasta que finalmente se acostumbró a ello y logró recuperar golpe tras golpe. Gauff rompió para comenzar el tercer set en uno de esos puntos, rastreando cada bola que golpeaba hasta que finalmente lanzó una volea que puntuó con un puñetazo y un grito de "¡Vamos!"

Pronto llegó el 4-0 en ese set para Gauff. Con el 4-1, Sabalenka se tomó un tiempo muerto médico mientras le masajeaban la pierna izquierda. Gauff se mantuvo alerta durante el descanso (duró unos pocos minutos, no los 50 durante una protesta climática en las semifinales ) practicando algunos servicios.

Cuando se reanudaron, Sabalenka rompió para ponerse 4-2. Pero Gauff se recuperó y pronto estaba logrando la victoria, luego cayó de espaldas en la cancha. Pronto subió a las gradas para encontrar a sus padres.

"¡Lo hiciste!" Le dijo la mamá de Gauff, ambas llorando.

Pronto Gauff aceptó su trofeo – “No es pesado”, dijo – y un sobre con el cheque de pago de tres millones de dólares del campeón, la misma cantidad que recibirán Novak Djokovic o Daniil Medvedev después de la final masculina del domingo. Este es el 50 aniversario de cuando el Abierto de Estados Unidos de 1973 se convirtió en el primer evento deportivo importante en pagar premios en metálico iguales a mujeres y hombres; La persona que dirigió ese esfuerzo, la jugadora del Salón de la Fama y defensora de los derechos Billie Jean King, estuvo presente el sábado.

“Gracias, Billie”, dijo Gauff, “por luchar por esto”.

Sabalenka obtuvo marca de 23-2 en los majors de 2023, incluido un título en el Abierto de Australia . El bielorruso de 25 años ya tenía asegurado el ascenso del puesto 2 al 1 en el ranking la próxima semana (Gauff será el 3 en individuales y el 1 en dobles).

Pero Sabalenka se vio reducido al papel de florete por los aficionados en el estadio Arthur Ashe, con capacidad para 23.000 personas. Marcando el tono, la entrevista televisiva previa al partido de Gauff, mostrada en las pantallas de video de la arena, fue ahogada por el sonido de aplausos y gritos que resonaron en el techo retráctil cerrado.

Los ganadores de Gauff se celebraron como si el partido hubiera terminado. También lo fueron los errores de Sabalenka. Cuando Sabalenka escuchó vítores durante la ceremonia posterior al partido, bromeó: “Ustedes podrían haberme apoyado así durante el partido”.

Al final, cometió 46 errores no forzados, Gauff 19. Aquí hay otra forma de verlo: Gauff solo necesitó 13 ganadores para acumular 83 puntos.

Cuando Sabalenka tiene todo calibrado correctamente, es difícil para cualquier enemigo manejarlo, incluso alguien tan rápido, inteligente e instintivo como Gauff, cuya cobertura de llegar a cada cancha mantuvo vivos los puntos.

"Simplemente sabía que si no lo daba todo", dijo Gauff, "no tenía ninguna posibilidad de ganar".

Cuando Sabalenka acertó temprano, dominó. Durante una racha de cuatro juegos para cerrar el primer set, un punto emocionante hizo que el público hiciera ruido antes de que terminara. Gauff se apresuró a recuperar los golpes de Sabalenka, incluso desviando de alguna manera un retumbar por encima, antes de que un segundo, inalcanzable por encima, rebotara en los asientos.

Sabalenka levantó su mano izquierda y movió los dedos, pidiendo a los espectadores que le dieran un poco de amor.

Pero pronto, Gauff estaba jugando mejor, Sabalenka se desviaba más del objetivo y el amor se derramaba solo sobre uno de ellos, el nuevo campeón de Grand Slam de este deporte.

"Muchos más por venir", dijo Sabalenka, "estoy bastante seguro".