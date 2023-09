Djokovic despacha a Fritz en el US Open y establece marca de más semifinales de Grand Slam

Novak Djokovic batió otro récord al alcanzar su 47ma. semifinal en un torneo de Grand Slam, dejando atrás a Roger Federer por la mayor cantidad en el tenis masculino, tras esculpir una actuación impecable al vencer 6-1, 6-4, 6-4 a Taylor Fritz en un martes de sofocante calor en el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic quedó 13-0 de por vida en la instancia de cuartos de final en Flushing Meadows y mantuvo perfecta su foja en el historial directo contra Fritz — un 8-0 — frente al estadounidense que era el octavo cabeza de serie.

Djokovic, quien volverá a la cima del ranking el próximo lunes, alcanzó por 13ra ocasión la penúltima ronda del US Open y el astro serbio — a sus 36 años — está a ley de dos victorias de ampliar a 24 su colección récord de títulos en los Slams.

También logró por sexta vez en su carrera avanzar a las semifinales de las cuatro grandes citas, posicionándose por encima de Federer con cinco en la era abierta del tenis masculino — a partir de 1968.

“Es un auténtico privilegio seguir jugando. A esta altura de mi vida no se cuántas más oportunidades me quedan, así que trato de disfrutar el máximo posible”, dijo Djokovic en una entrevista a pie de cancha en la que recordó su difícil niñez en medio de las guerras de los Balcanes.

“Este es el deporte que tanto me ha dado. Viniendo de Serbia, un país en guerra cuando crecí", dijo Djokovic. “Tuve muchas dificultades y me encontré con muchas piedras en el camino. Tuve mucha suerte de encontrar gente que me apoyó y creyó en mi talento”.

Apartando al lado la nostalgia, Djokovic cantando un clásico rap de los Beastie Boys ante el público y cuya traducción al español es: “Tienes que luchar por tu derecho a la fiesta”.

Fue un día soleado, pero se jugó con el techo retráctil parcialmente cerrador para mitigar el calor de las últimas semanas del verano de Nueva York. Las temperaturas alcanzaron los 32 grados Celsius (90 F), con una humedad por encima de 55%.

En los cambios de lados, los jugadores trataron de refrescarse cambiándose múltiples veces sus camisetas empapadas de sudor y poniéndose toallas con hielo.

Djokovic enfrentará en su semifinal del viernes al ganador del encuentro que los estadounidenses Frances Tiafoe (10mo cabeza de serie) y Ben Shelton disputaban en la sesión nocturna.