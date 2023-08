Medvedev se luce en el Abierto de Estados Unidos

Liberado de la presión de los favoritos, el ruso Daniil Medvedev firmó un implacable debut este martes en el Abierto de Estados Unidos unas horas antes de que comparezca el vigente campeón, Carlos Alcaraz.

En la rama femenina, la tunecina Ons Jabeur, subcampeona en 2022, se sobrepuso a problemas físicos para batir a la colombiana Camila Osorio mientras la francesa Caroline Garcia, séptima de la WTA, se despidió a la primera.

Medvedev, tercero del tenis masculino, despachó sin problemas al húngaro Attila Balazs por 6-1, 6-1 y 6-0 en apenas 74 minutos de juego.

El ruso, que enfrentará en segunda ronda al australiano Christopher O'Connell (69), pasó el rodillo con un total de 8 'aces' y 41 golpes ganadores.

"Siempre es bueno empezar bien. Estoy contento con mi actuación", se felicitó Medvedev, que se siente cómodo con todos los focos apuntando a la nueva gran rivalidad entre Novak Djokovic y Alcaraz.

"No me preocupa. Es normal que Carlos y Novak sean los nombres más importantes en este momento", admitió el campeón del US Open de 2021. "Mi objetivo es intentar jugar bien para llegar donde ellos estén e intentar ganar".

Djokovic ya solventó su estreno el lunes con un contundente triunfo ante Alexandre Muller que le aseguró arrebatarle el número uno mundial a Alcaraz.

La noche del martes será el turno del prodigio español, frente al alemán Dominik Koepfer, 75 de la ATP.

A sus 20 años, Alcaraz persigue un tercer trofeo grande para su vitrina, que cuenta también con el del pasado Wimbledon, donde frustró a Djokovic en la final.

Con una victoria en la final del 10 de septiembre, Alcaraz sería también el primer tenista en revalidar el título del US Open desde Roger Federer, que logró cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008.

Jarry avanza, Schwartzman cae

Entre los representantes latinoamericanos, el chileno Nicolás Jarry tuvo que esforzarse más de lo previsto para tumbar al francés Luca Van Assche, de 19 años.

Jarry, vigesimoquinto de la ATP, necesitó de tres horas y 35 minutos para sellar el boleto por marcador de 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (7/3).

A sus 27 años, el chileno aspira a alargar su mejor temporada en los torneos de Grand Slam, con una actuación especialmente brillante en Roland Garros, donde llegó a los octavos de final.

La cruz la puso el argentino Diego Schwartzman, que sigue sin remontar el vuelo en una temporada aciaga.

Desplomado hasta el puesto 114 de la ATP, 'El Peque' sucumbió ante el francés Arthur Rinderknech por un contundente 6-3, 6-4 y 6-2.

"Hoy tuve muy malas sensaciones, en todos los sentidos: tenísticos, la concentración, la actitud", lamentó Schwartzman ante la prensa.

"En Grand Slams debe haber sido mi peor partido", aseguró el tenista de Buenos Aires, que llegó a ser octavo del ranking mundial en 2020.

Además de Schwartzman, este martes entraban en escena otras cuatro raquetas argentinas: Guido Pella (203 de ATP), Tomás Etcheverry (34), Sebastián Báez (32) y Facundo Díaz Acosta (94).

Díaz Acosta será el primer rival del estadounidense John Isner, ganador de 16 títulos de ATP, quien anunció su retirada tras el torneo.

Otras figuras como el alemán Alexander Zverev y el italiano Matteo Berrettini reservaron también su boleto para la segunda ronda.

Jabeur salva billete ante Osorio

La tunecina Ons Jabeur, vigente subcampeona, sacó a relucir su orgullo para batir este martes a la joven colombiana Camila Osorio en un partido en el que sufrió problemas físicos.

Jabeur, que persigue su primer título grande tras tres finales perdidas, tuvo que recibir atención médica en el primer set por una fuerte tos y, con un visible malestar físico, logró mantenerse en pie hasta sellar el triunfo por 7-5 y 7-6 (7/4).

"No fue un partido fácil, ella juega increíble y yo no me sentí bien hoy", dijo Jabeur sobre Osorio, que no pudo lograr su tercer pase seguido a la segunda ronda de Nueva York.

El tenis colombiano vivía también este martes el debut de Daniel Galán frente al británico Daniel Evans.

Otra de las candidatas al título, la estadounidense Jessica Pegula, pasó por menos dificultades para doblegar a la italiana Camila Giorgi por 6-2 y 6-2.

En la noche, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos mundial, se estrenará ante la belga Maryna Zanevska.

La sesión nocturna en Flushing Meadows dará la bienvenida a la estadounidense Venus Williams en su participación 24 en el torneo.

La mayor de las hermanas Williams, de 43 años, debutará ante otra tenista belga, Greet Minnen, que tomó el lugar de la española Paula Badosa tras su renuncia por lesión.