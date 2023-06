Peter Bertrán se abre paso a sangre y sudor

Peter George Bertrán Ventura, es un joven santiaguero que ha marcado la pauta en la escena del tenis local, siendo la segunda raqueta nacional. Aunque desde temprana edad practicaba todo tipo de deportes, en el tenis descubrió la que sería su pasión y profesión desde los 7 años de edad.

Ya a los 12 años Peter realizó su primera participación internacional representando a la República Dominicana, en la actualidad ocupa la posición 500 dentro del ranking mundial.

“Mi historia con el tenis inició con mi familia, mis abuelos, mis padres y mi hermano mayor lo practicaban, pero en ningún momento me obligaron a practicarlo, hice karate, fútbol, básquetbol, pero al final el tenis me terminó llamando y ahí descubrí lo mucho que me gustaba”, con nostalgia inició explicando Bertrán.

Peter también desarrolló sus estudios, se graduó de la University of South Florida (Universidad de Florida del Sur), de la cual egresó como licenciado en comunicación y sociología. “Me gustaría en el futuro ser comentarista deportivo, por eso elegí esta carrera para cursar, la cual me abrió las puertas a través del deporte”, declaró el tenista.

Argumentó que aunque su familia siempre lo ha apoyado al momento de tomar decisiones importantes con su vida, también le enfatizaron el hecho de culminar sus estudios, ya que la vida continúa cuando las carreras deportivas acaban.

“Mi inspiración es Víctor Estrella, me relacionó mucho con él porque es alguien con quien comparto e incluso entrenamos en los mismos lugares, yo vi mucho de su historia, sus sacrificios y victorias, él tuvo su “pick” a los 33, para mí eso fue un mensaje de superación, Víctor trabajaba como una bestia”, contó con orgullo el tenista.