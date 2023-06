El deterioro: un jugador más de la cancha de tenis del Centro Olímpico

El tenis es el quinto deporte más jugado del mundo, apenas detrás del fútbol, críquet, baloncesto y hockey. Se estima que alrededor de mil millones de personas lo practican.

Desde 1896, se le otorgó categoría olímpica al incluirse en los Juegos de Atenas. Para 1913 se institucionaliza con la creación de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Años más tarde, específicamente en 1974, comienza su auge en la República Dominicana con la celebración de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se realizó el primer torneo a nivel nacional.

EL TENIS EN EL PAÍS

Las canchas de tenis del Centro Olímpico se notan sin color, las mayas con agujeros y muy descuidadas.Silverio Vidal

Con el pasar del tiempo, el país se ha beneficiado con la construcción de muchas canchas en centros públicos, privados, clubes deportivos y sociales, hoteles y resorts, entre otros lugares.

De igual manera, existen junto a la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) dieciocho asociaciones en provincias y el Distrito Nacional. La Fedotenis tiene afiliación con el Comité Olímpico Dominicano (COD), la Confederación de Tenis de Centroamérica y El Caribe (Cotecc), así como la ITF.

Uno de los principales espacios para la enseñanza de este deporte es el Centro Nacional de Tenis, ubicado en el Mirador del Este. Cuenta con doce canchas secundarias y una central, el número trece, donde se construyó un estadio para la práctica de ese deporte. Este espacio es de carácter público, aunque no siempre está a disposición de los jugadores por la cantidad de torneos internacionales que allí se realizan. Sin embargo, suele sorprender positivamente por sus instalaciones en beneficio de varias generaciones de deportistas.

No todos los lugares públicos cuentan con la misma suerte. Un ejemplo son las canchas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde el deterioro es el protagonista.

Condicion de la Malla de la Cancha de TenisSilverio Vidal

Fueron construidas en 1974 para los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero al final los partidos de tenis no se jugaron ahí, sino en el Club Naco.

Las instalaciones allí levantadas para la práctica de ese deporte cuentan con once canchas en total, una pared con 6 espacios de calentamiento, gradas y baños.

Durante un recorrido reciente por un grupo de periodistas, varios profesores y alumnos fueron abordados: “Estas canchas no se diseñaron con estructura de oficina, sino para tenis, pero al final no se realizaron aquí las competencias”, explicó Enmanuel Novas, entrenador de tenis por más de veinte años, y el primer dominicano con certificación de la ITF.

No obstante, el origen del terreno se remonta a años atrás, cuando se pensaba construir el cuarto play de béisbol del Centro Olímpico. “Lo que pasó fue que para los doce juegos el presidente de la Federación de Tenis en ese entonces, José Ravelo, exigió añadir las canchas de tenis, por lo que eliminó un play”, aseguró.

Este dato se puede corroborar con las mediciones y la estructura del espacio. “Desde el punto de vista lógico, casi nunca vas a ver una cancha al lado de un play porque los foul caen aquí, le dan pelotazos a la cabeza de los jugadores”, puntualizó Novas.

En la actualidad, según estimaciones de los entrenadores, cientos de personas visitan la infraestructura a diario. Resaltó que no solo estos la usan, ya que también son aprovechadas por grupos deportivos de instituciones como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y Edesur, entre otras.

Condiciones de los alrededores de las canchas.Silverio Vidal

PENSAMIENTO ERRÓNEO

Cuando se empezó a practicar este deporte, solo estaba al alcance de clases sociales altas. No obstante, fue tanto su apogeo que se generalizó su práctica.

Con el paso de los años, aquel pensamiento erróneo ha permanecido. “Dicen que el tenis es para gente pudiente, pero todos los que vienen a jugar son de segmentos sociales distintos, porque estas son las únicas canchas públicas a las que la población tiene acceso”, afirmó Novas.

Asimismo, agregó que debido a esas creencias las autoridades no se han interesado en arreglarlas.

DENUNCIAS

Estado deplorable de los baños del área de tenis.Silverio Vidal

Con más de 20 años ofreciendo prácticas a los deportistas, “el remozamiento de las canchas quedó en promesas”, según palabras de los entrenadores.

Las grietas continúan decorando el área de juego, dejando en evidencia su mal estado. A esto se suman mallas rotas, sin condiciones para su debido uso.

“Solo los deportistas contribuyen al mantenimiento de las canchas. Los estudiantes y los mismos profesores hacen aportes y recolectas para la compra de pintura”, explicó el entrenador Luis Núñez.

Las pistas de calentamiento están “deplorables” puesto que, de seis, solo una está en funcionamiento, dijo un instructor, quien prefirió su anonimato.

Los bancos del parqueSilverio Vidal

Y LOS FUNCIONARIOS... ¿FUNCIONAN?

Las informaciones ofrecidas indican que las autoridades son conscientes de la situación, sin embargo, no se ha hecho nada al respecto.

Desde hace alrededor de seis años, sus denuncias se quedaron siendo solo eso. Incluso, la ITF estuvo en contacto con el Ministerio de Deportes, pero las soluciones no se han visualizado. Estos problemas suponen muchas limitaciones, pues el lugar provoca que los estudiantes se desmotiven o pierdan el interés de seguir practicando.

“Aquí no se pueden hacer eventos oficiales por las malas condiciones de las canchas; eso en varias ocasiones nos ha limitado”, expresó Novas.

En un momento se llevó a cabo un Campeonato Mundial de Olimpiadas Especiales, donde el Despacho de la primera dama hizo una inversión importante. “Las canchas remozadas para el evento fueron las del Parque Mirador del Este. En cambio, el espacio donde los participantes entrenaban de lunes a viernes, en el Centro Olímpico, no recibió ningún arreglo”, declaró Novas.

SITUACIÓN DE LAS LUCES

Otra dificultad es la falta de luces durante las prácticas y juegos nocturnos. Esto ha ocasionado el fin de la jornada cada vez que la luz del sol desaparece, explicaron los jugadores.

“Las condiciones son las mismas que hace diez años, o peor, las luces no funcionan y las bolas no se ven de noche, además no hay seguridad porque desaprensivos roban cosas”, afirmó el jugador Kelvin Colón.

BAÑOS

El estado de los baños preocupa. Se pudo observar su descuido y deterioro. Una de las cuatro encargadas de limpieza trabaja tres veces a la semana, debido a que las demás están de licencia médica. Los costos del cloro, desinfectante, papel y demás materiales de limpieza corren a cuenta de los propios instructores, ya que no se envían suministros para garantizar una higiene adecuada.

OTRAS PREOCUPACIONES

Junto a unas llaves sin agua se encuentra un orificio con varillas y sus alrededores permanecen descuidados. Esto también mantiene a los usuarios en la búsqueda de iniciativas para practicar el deporte en condiciones normales. El orificio tiene el riesgo de que los jugadores pueden caer en él y terminar lastimados.

SUFICIENTE PREPARACIÓN, DEFICIENTE ESPACIO

Los tenistas reunidosSilverio Vidal

Una de las metas de la Fedotenis es la eficiente preparación de los entrenadores. Por esta razón y gracias a su afiliación con la ITF, se ofrecen talleres en el país para garantizar la capacitación de los deportistas.

El último fue encabezado por Enmanuel Novas, quien expresó: “Este era un curso diseñado para actualizar los conocimientos del profesorado. Se incluyeron maestros iniciados en la pedagogía, en la enseñanza infantil, así como padres de jugadores”.

Estos principios fungen como requisito de capacitación para el nivel uno, dos y tres que exige la ITF, y así poder certificar a los entrenadores. En esta ocasión, fue recibido por doce participantes y tuvo una duración de treinta y seis horas, divididas en cuatro jornadas de ocho horas cada una. Para realizar esta actividad pidieron prestados lugares de otras federaciones.

LO QUE ESPERAN

La expectativa ha acompañado a entrenadores y deportistas durante los últimos años, con la esperanza de que estos problemas puedan ser solucionados.

“Queremos que se cumpla con lo antes prometido, con la remodelación, para que los usuarios puedan asistir”. “Si reparan las canchas, tendríamos más visitas”, son algunos reclamos de los entrenadores.

Dentro de estas solicitudes, se mantiene la idea de que la reconstrucción atraerá a las personas a las instalaciones. De igual manera: “Que acudan a reparar nuestras canchas de tenis, porque el deporte es una de las vías para combatir la delincuencia. “Es la mejor manera de devolverle a la población una infraestructura que es de ellos”, dijo Colón.

Tal y como está la cancha, es imposible jugar como se debe, por eso los jugadores esperan que alguien se apiade de las instalaciones y del Centro Olímpico en sentido general.

A pesar del tiempo es busca de soluciones sin recibir resultados, en los jugadores y entrenadores ha permanecido la esperanza.