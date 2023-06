Djokovic avanza a las Finales del Roland Garros tras vencer a Carlos Alcarraz

Fue Carlos Alcaraz , no Novak Djokovic , quien conjuró el “¿¡Cómo hizo eso!?” disparo en las semifinales del Abierto de Francia que se volvió viral en minutos y se hablará durante años.

Fue Alcaraz, de 20 años, no Djokovic, de 36, quien tuvo la juventud de su lado, por supuesto, la brecha más amplia entre los semifinalistas de Grand Slam desde 1991. Fue Alcaraz, no Djokovic, quien se quejó con su entrenador al principio de un 85 -Tarde de grado en la cancha Philippe Chatrier que los puntos no fueron lo suficientemente largos para desgastar a su oponente.

Y, sin embargo, fue Alcaraz, no Djokovic, quien sucumbió al calor y la intensidad y, según él mismo admitió, los nervios de la ocasión. Fue Alcaraz, no Djokovic, cuyo cuerpo se derrumbó. Y entonces es el sembrado No. 3 Djokovic, no el No. 1 Alcaraz, quien jugará en París con la oportunidad de agregar a su colección de trofeos.

Usando toda su superioridad en experiencia y estado físico, Djokovic venció a un Alcaraz con calambres por 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 para llegar a su 34ª final de Grand Slam. Eso permitió a Djokovic acercarse a un campeonato de Grand Slam número 23, lo que rompería un empate con su rival Rafael Nadal por el récord masculino.

“Creo que ambos estábamos en el límite físico, para ser honesto, hacia el final del segundo set”, dijo Djokovic, a quien un entrenador le masajeó el antebrazo derecho durante ese set. ”No me sentía fresco en absoluto. Íbamos cara a cara”.

Marca uno para los viejos.

“Nunca había sentido la tensión que sentí en ese partido”, dijo Alcaraz, quien dijo que pensó que el nerviosismo que sintió debido a la ocasión y el enorme enemigo al otro lado de la red ayudaron a causar calambres en “cada parte de mi cuerpo. .”

“Ha estado en esa situación varias veces”, dijo Alcaraz. "Más que yo."

El domingo, Djokovic se enfrentará al No. 4 Casper Ruud de Noruega o al No. 22 Alexander Zverev de Alemania en la final.

Ruud, dos veces subcampeón de Grand Slam el año pasado, incluso en París, y Zverev, subcampeón del US Open 2020, estaban programados para jugar la segunda semifinal más tarde el viernes. Ninguno posee un trofeo importante.

Nadal estuvo ausente de su torneo favorito este año por una lesión en la cadera; se sometió a una cirugía artroscópica la semana pasada.

Eso dejó a la mayoría de la gente enfocándose en dos hombres: Djokovic, quien ganó 10 de los últimos 19 majors, y Alcaraz, quien ganó el US Open en septiembre. Djokovic es una de las figuras dominantes en la historia del deporte; Alcaraz se considera su futuro.

Seguro que montaron un espectáculo durante dos sets estimulantes y agotadores, con fans rompiendo en cánticos de los apodos de ambos hombres: “¡No-le!” y “¡Car-li-tos!”

Djokovic estaba en su mejor momento, deslizándose, lanzando golpes de fondo que empujaron a Alcaraz por todos lados. Alcaraz, de alguna manera, persiguió casi todo, su velocidad e instinto tan buenos como los que hay.

“Le dije en la red: Él sabe lo joven que es. Tiene mucho tiempo por delante”, dijo Djokovic. “Él va a ganar este torneo, estoy seguro, muchas, muchas veces. Es un jugador increíble”.

Nada fue tan increíble como ESE disparo de Alcaraz . Fue el tiro del día, del torneo, del año, que recuerda al que conjuró Roger Federer en la misma cancha hace años.

Llegó al 1-1 en el segundo set. Habiendo atraído a Alcaraz hacia adelante, Djokovic envió el balón hacia la línea de fondo. Muchos jugadores se habrían dado por vencidos en el punto y elegido pasar al siguiente. O tal vez intentó llegar allí pero fracasó. Alcaraz lo persiguió, corriendo de espaldas a la red, luego deslizándose más allá de la línea de base, su pie izquierdo se dobló cuando se detuvo y giró su cuerpo, inclinándose hacia atrás para pasar un golpe de derecha a Djokovic para un ganador.

Mientras la multitud rugía y se levantaba para una ovación para celebrar la hazaña, Alcaraz levantó su mano izquierda y señaló brevemente con su dedo índice el “No. Gesto de 1”.

Esbozó una amplia sonrisa.

Incluso Djokovic tuvo que sonreír y usó su raqueta para aplaudir.

Pero pronto, este enfrentamiento tan esperado se convirtió en algo tan decepcionante como puede ser.

A principios del tercer set, después de casi dos horas y media de esfuerzo y tensión, el cuerpo de Alcaraz comenzó a trabarse. Primero, su mano acalambrada. Luego sus piernas. Después de fallar una devolución de derecha para hacer el marcador 1-1, Alcaraz saltó sobre su pierna izquierda y luego se agarró la pantorrilla derecha. Dejó caer su raqueta. La jueza de silla Aurélie Tourte se acercó a ver cómo estaba. Lo mismo hizo Djokovic, caminando hasta el lado de la cancha de Alcaraz.

Se permite un tiempo muerto médico por una lesión, lo que el reglamento llama "una condición médica aguda", durante un partido. Pero el tratamiento de los calambres cuando no es un cambio no está permitido sin penalización. Entonces Tourte le dijo a Alcaraz que podía sentarse al margen y recibir ayuda de un entrenador, pero que tendría que conceder el siguiente juego, lo cual hizo.

Cuando se reanudó el juego con Djokovic arriba 2-1 en ese set, la multitud abucheó, silbó y abucheó, hasta que Tourte explicó en francés lo que estaba sucediendo.

“A partir de ese momento”, dijo Djokovic, “fue un partido diferente”.

Alcaraz solo reclamaría un partido más.