Cumpleaños de tres estrellas: Marileidy Paulino, Pedro Martínez y Juan Soto

Apunte el 25 de octubre como un día de nacimiento de campeones e inmortales en el deporte dominicano.

Tres de las más potentes luminarias en el mundo del deporte comparten esta fecha de cumpleaños.

Pedro Martínez, integrante del Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Soto, el pelotero con el mayor contrato en la historia de las Grandes Ligas y Marileidy Paulino, la número uno del ranking mundial de los 400 metros planos están de fiesta hoy.

Pedro Martínez, integrante de Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown.Fuente Externa

Martínez (Manoguayabo, 1971). Jugó durante 17 años con cinco equipos en las Grandes Ligas. Tuvo una marca de 219-100 con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.93 y 3,154 ponches.

Fue en ocho ocasiones convocado al Partido de Estrellas, cinco veces líder en efectividad, en tres ocasiones primero en ponchados y tres veces ganador del premio Cy Young.

Encabezó las Grandes Ligas en victorias en 1999 cuando también obtuvo la Triple Corona del Pitcheo (más triunfos, más ponches y mejor efectividad).

Fue campeón de la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston en 2004 tras dejar atrás una "maldición" de 86 años sin ganar.

Su número 45 fue retirado por ese equipo y desde 2015 pertenece al Salón de la Fama con un 91.1 por ciento de la votación en el primer intento.

Juan Soto, dueño del contrato más grande en la historia del deporte profesional.Getty Images

Soto (Santo Domingo, 1998). A los 27 años, el bateador zurdo es dueño de una carrera que envidiarían el 95 por ciento de los peloteros que han visto acción en las Ligas Mayores.

Es cinco veces ganador del Bate de Plata y cuatro veces llamado al Partido de Estrellas que batea para .282 con 1,086 hits, 244 jonrones, 697 carreras remolcadas y 95 bases robadas con cuatro equipos de MLB.

Fue campeón de la Serie Mundial con Washington en 2019, líder de bateo de la Liga Nacional en 2020, líder de bases robadas de la Liga Nacional este año cuando además ingresó al club 30-30 (cuadrangulares y estafadas).

Firmó el contrato más grande en la historia de los deportes profesionales en Estados Unidos con 15 años y 765 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

Marileidy Paulino, la número uno en el ranking mundial de los 400 metros planos.Fuente Externa

Paulino (Don Gregorio, Peravia, 1996). Es una ganadora de una medalla de oro (2024, París) y plata (2020, Tokio) en los Juegos Olímpicos en los 400 metros planos y plata (2020, Tokio) en los 400 metros mixtos.

En Campeonatos Mundiales ha obtenido dos oro (400 metros, 2023, Budapest y 400 metros mixtos, 2022, Eugene) y dos plata (400 metros, 2025, Tokio y 2022, Eugene).

Además se proclamó campeona de la Liga de Diamante durante tres cursos consecutivos: 2022, 2023 y 2024. Ocupa el primer lugar en el ranking mundial de los 400 metros de World Athletics.