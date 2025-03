El COD emplaza Peguero a retractarse de declaración

El Comité Olímpico Dominicano (COD) emplazó al licenciado Francisco Peguero a que se retracte “a la mayor brevedad posible” de las que considera “desacertadas e irrespetuosas declaraciones” vertidas en el programa televisivo “Inside Deportivo” en torno a la cancelada asamblea eleccionaria de la Federación Dominicana de Esgrima.

En carta enviada el día 18 de este mes, firmada por Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, presidente y secretario general del COD, respectivamente, se acusa a Peguero, quien presidió la Comisión Electoral, de faltarle el respeto a las autoridades de ese organismo y de discriminar a su vicepresidenta Irina Pérez.

“Su intervención en el referido programa ha provocado daños al Comité Olímpico, porque además de no ajustarse a todo lo acontecido, falta usted al respeto a las autoridades y discriminación contra una dama, que además es nuestra vicepresidente y merece el debido respeto”, afirman.

“Usted, con esa actitud y a todas luces fuera de todo control emocional, quizás buscando desfavorecer el objeto principal del proceso, y aun respetando la disposición que tiene cada persona para actuar de una manera o de otra, según las circunstancias, el Comité Ejecutivo ha considerado infame su accionar”, señalan Garibaldy y Chanlatte en torno a la comparecencia de Peguero el seis de marzo en el espacio que conducen Américo Celado y Julio Castro de lunes a viernes, de siete a ocho de la noche, por CDN-Deportes.

Indicaron que rechazan las consideraciones vertidas en el programa, toda vez que cualquier diferendo producto del proceso electoral abortado y que buscaba no solo elegir el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Esgrima, sino regularizar su status ante el COD por la suspensión que les afecta.

En la misiva argumenta que “en su oportunidad la ex dirección se comprometió no solo subsanar las diferencias internas de ese organismo, sino cumplir una serie de condiciones que les exigimos para poder levantar la sanción a esa organización, debió ser dilucidado a lo interno y no utilizar un medio para afectar la imagen del movimiento”.

“Dada esta realidad y la violación a los más elementales principios y normas, le exigimos una retractación de todo lo expresado por Usted en el Programa "Inside Deportivo” a la mayor brevedad posible, y las debidas excusas no solo a la señora vicepresidente nuestra, arquitecta Irina Pérez, sino al presidente del COD, Ingeniero Garibaldy Bautista y al Comité Olímpico Dominicano”, subraya.

La comisión electoral decidió cancelar las elecciones de la Federación Dominicana de Esgrima, previstas para realizarse el sábado 22 del pasado mes febrero en la sede del Comité Olímpico alegadamente por haber detectado vicios de procedimientos en ambas planchas, medida que fue respaldada por el COD.