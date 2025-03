Stanley Javier, declarado inocente en una demanda inmobiliaria

Stanley Javier, el inmortal del Deporte, mostró su satisfacción este miércoles tras haber sido descargado por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de la acusación de estaba incoada por Mónique Choupault De Lengaine Du Choquel, quien alegaba haber sido víctima de un fraude inmobiliario.

No obstante, el ex jugador de Grandes Ligas lamentó que su limpia trayectoria fuera puesta en tela de juicio desde el año 2021, cuando inició el proceso judicial supuestamente por no haber cumplido con los términos del contrato sobre una venta de un solar de 9,000 metros cuadrados que hizo a través de su empresa Ciudad Deportiva 11 de Enero a esa ciudadana francesa.

Indicó que en el curso de su vida actuar de manera correcta ha sido el norte y que por ello le sorprendió estar sentado en el banquillo de los acusados y ver su nombre en algunos medios que destacaron la acusación.

“Cuando te acusan de un acto así, tan malo, uno tiende a ver un poco hacia atrás y decir ´¡wao!, uno que se ha sacrificado tanto por este país, por poner el nombre en alto de este país, entonces ve las cosas desde otro punto de vista”, apuntó en rueda de prensa realizada en el salón de actos de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

Agradeció a los medios que le dieron cobertura a la actividad “por difundir y ayudar a restaurar el nombre y la reputación de Stanley Javier, que siempre ha tratado de hacerlo bien”.

Agregó que se trató “de una mala experiencia, obviamente, porque los medios, que tienen muchos años siguiéndome, saben qué tipo de ser humano soy yo…una persona que siempre se ha mantenido con un perfil y un desenvolvimiento bastante alto”.

En su amplia hoja de servicio, se destaca que militó 17 años en la Gran Carpa, 22 con las Águilas Cibaeñas, equipo del que también fue gerente fue gerente general dos veces del equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol y asesor especial de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (“uno de los sindicatos más grande y más rico del mundo”).

También, Fundador de la Liga Nacional de Baloncesto, presidente de los entonces Gigantes del Nordeste y de los Indios de San Francisco de Macorís y vicepresidente de los Toros del Este. Actualmente asesora la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

“Estamos muy agradecidos de que, finalmente, el resultado que obtuvimos en el día de hoy es que a nuestro entender representa justicia verdaderamente”, declaró, a su vez, Noé Abreu, abogado del caballeroso ex jugador.

En la rueda de prensa habló, de igual forma, Genoveva Brea de Javier, esposa de Stanley, quien dijo el desasosiego que esta falsa acusación llevó a la familia.

Dijo que el proceso resultó muy duro para Karla, Marcel e Inés Marie Javier, las tres hijas procreadas por un matrimonio de 39 años.

Reveló que las tres se encuentran residiendo en Estados Unidos y la incertidumbre las golpeabas cada vez que veían el nombre de su padre en la prensa acusado de estafa.

“Stanley es un padre, esposo e hijo ejemplar. Esperamos sacar la mejor experiencia de este proceso”, recalcó.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, asimismo, Antonio Mir, presidente de la LNB; Vián Araújo, gerente de Fanapepro; Jorge Torres, director Técnico de Lidom; Wally Heinsen, del Club Náutico Santo Domingo; Radhamés Tavárez, presidente de la Federación Dominicana de Natación, y Fausto Severino, quienes fueron a testimoniarle apoyo a Javier.