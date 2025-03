PATRICIO LÓPEZ, EL GUERRERO QUE NO SE RINDIÓ

Desde el año 2012 a Patricio López le ha tocado trillar por el camino más difícil, pero su inquebrantable voluntad le ha convertido en un campeón del deporte y de la vida. El 15 de diciembre de ese año, en una terrible manera de despedirlo, cuatro atracadores, a bordo de dos motores, le propinaron cuatro disparos que le dejaron parapléjico, con parálisis en los brazos y las piernas.

No obstante, su fortaleza mental pudo más y le permitió descubrir capacidades diferentes que parecen rebasar los límites que las adversidades físicas imponen.

“Decidí que no me iba a quedar acostado, postrado”, declara “El Patric”. Su hija Keryam tenía dos años y medio cuando le ocurrió la desgracia. “Le tuve que explicar con cucharita para que ella pudiera entender por qué yo estaba así”, revela sobre la engorrosa experiencia que tuvo que afrontar ante una niña que ya caminaba y no podía entender el por qué su padre no.

Las terapias, de repente, se convirtieron en parte de la cotidianidad y poco a poco fueron posibilitando que Patricio, entonces de 32 años, fuera recuperando la movilidad de su brazo derecho. El izquierdo tardó más debido a que uno de los proyectiles impacto en el codo y le atrofió los dedos.

En la búsqueda de soluciones, una compañera le habló sobre los beneficios físicos y mentales de la terapia acuática, una obra humanaria que realiza el doctor José Frómeta en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Es allí, en el agua donde comienza a recuperar la movilidad de sus extremidades superiores. Su entrega y pasión llamaron la atención de Junior Montero (“Beijing”), principal monitor del Comité Paralímpico Dominicano, quien le invitó a formar parte del mismo y le presentó a la entrenadora Ana María Peralta.

“Ahí es donde comienza el otro Patricio”, declara sobre el momento que marcó el punto de cambio, el que le puso en el camino de un éxito deportivo que ha reforzado su autoestima. “Ana María es mi entrenadora y como una madre”.

El primer gran resultado le llegó a López en el “World Para Swimming Championships”, que tuvo lugar en el año 2017 en Indianápolis, donde conquistó la medalla dorada en la modalidad 200 metros libres.

"El Patric" hizo historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde finalizó octavo y consiguió el Diploma Olímpico.

Dos años más tarde concluyó sexto en los Juegos Parapanamericanos ”Lima 2019” y octavo en los Olímpicos “Tokyo 2020”.

El resiliente deportista ofrece desde hace meses charlas motivacionales auspiciadas por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

“Contra todo pronóstico, ´Patri´ ha superado obstáculos adversos, con valentía y coraje”, destaca su amiga Arisleyda Burgos, un paño de lágrimas que estuvo con él en el doloroso proceso de la rehabilitación.

“Creo que después de la misericordia de Dios, fueron esas características lo que salvaron su vida y lo convirtieron en el campeón que hoy es”, subraya Arisleyda, quien hoy reside en Valencia, España, pero mantienen el contacto.

En aquel gris momento de su existencia, Patricio cursaba el noveno semestre de la carrera de Publicidad y Diseño Gráfico en la Universidad Apec, la cual tuvo que dejar, pero en 2022 retomó los estudios en el área de Mercadeo, una condición indispensable para poder ser apadrinado por el Programa Creso (Creando Sueños Olímpicos).

“No me ha sido tan difícil porque la Publicidad y el Mercadeo son carreras muy parecidas, con mucho en común”, argumenta este guerrero, quien ya cursa el quinto semestre en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).

Otra cruzada que se propuso debido a que no resiste ser una carga para nadie, fue volver a manejar un vehículo. “El Patric” comenzó a indagar por las redes y vio como una persona con discapacidad conducía valiéndose de unos bastones.

“Fue una idea que vi por Youtube. Junto con unos amigos la diseñé con unos bastones de dos pies y medio que soldamos en forma de ´ye´ (Y). Con una mano manejo y con la otra acelero y freno”, explica.

“Patricio aprendió a conocer a la perfección su cuerpo, lo que hace que pueda tener las situaciones bajo control”, recalca Arisleyda. “Entendió que su vida había cambiado y que él tenía que continuar…”

SEPA MÁS

Fuente de ingreso

Sus únicos ingresos los percibe por su condición de segundo teniente retirado del Ejército.

Importancia

Sí para todos los humanos “El agua es vida”, para él es mucho más porque cuando se sumerge siente que no necesita de sus piernas para hacer lo que le gusta.

En cita

El para-nadador suele realizar ejercicios de fuerza y cardio en una silla Top End.

“En el agua me despejo, suelto las barreras. Siento como si no ha pasado nada”.