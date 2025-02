Cinco asociaciones solicitan a Miderec retener subvención a Ciclismo

Solicitan a Miderec retener subvención a Ciclismo

Cinco asociaciones de ciclismo solicitaron al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, retener los fondos que mensualmente asigna a la Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci), alegadamente por malversación de fondos, falta de transparencia usupursación de funciones.

Los licenciados Wily William Sánchez y Oscar Figuereo Alcántara, voceros de las asociaciones de La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y Nueva York, argumentaron la Fedoci y su presidente Jorge Blas Díaz están sometidos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Tribunal Superior Administrativo.

Afirmaron que en las actas de la asamblea eleccionaria realizada el 16 de diciembre de diciembre en la sede del Comité Olímpico Dominicano, “en la que de manera ilegal supuestamente” se religió Blas Díaz, se detectaron más de 40 anomalías e irregularidades al debido proceso y violación de los estatutos.

Los profesionales del Derecho Sánchez y Figuereo Alcántara, en visita girada a LISTIN DIARIO, informaron que el dos de mayor de 2024 depositaron ante el Tribunal Superior Administrativo una demanda en nulidad de actas de asamblea.

“Es decir los directivos de la Federación de Ciclismo están actuando bajo la ilegalidad, pues no tienen calidad para dirigir hasta que no haya una sentencia definitiva su presidencia es irregular, ilegal”, explicaron.

Manifestaron que el comité ejecutivo de la Fedoci, en los últimos once años, no rinde informes económicos de la subvención que recibe de Miderec, así como de aportes de empresas, y que también viola olímpicamente el principio de equidad porque en la repartición margina a esas cinco asociaciones, “a las que tiene suspendidas de manera irregular” y que por ello no podrán participar en la Vuelta Ciclista Independencia Nacional, prevista para comenzar el próximo lunes 24.

“Por trasmano nosotros nos hemos dado cuenta que las asociaciones que lo adversamos en la corte no tenemos el derecho de participar”, manifestó Joaquín Ayala, presidente de la Asociación de Ciclismo de Barahona, al tiempo de vaticinar que la Vuelta será la más deslucida de todas las celebradas hasta el momento.

Otros directivos de asociaciones que vinieron a este diario fueron José Antonio Cartasio (San Pedro de Macorís) y Jacobo Almonte, en representación de la Asociación de Ciclismo de Nueva York, que preside José Polanco.