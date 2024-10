Garrido, Hermón y Villari ganan medalla de oro en el torneo nacional de boliche

El destacado jugador Ricardo Garrido se coronó campeón del torneo nacional de boliche celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center con la participación de más de 100 jugadores, dedicado a la memoria del mayor general Hernán Disla González.

Garrido conquistó la categoría élite con un total de 2,710 pines derribados en los 12 juegos en los cuales vio acción para un promedio de 225 pines por juego, la medalla de plata fue para Rolando Antonio Sebelén con 2,263 pines y el bronce para Willie Javier con 2,618 pines.

En la categoría A, la campeona fue la atleta Carmina Hermón con 2,371 pines, una media de 198 pines por juego, las preseas de plata y bronce fueron para Rosalía Guzmán y Paula Díaz con un total de 2,298 y 2,222 pines derribados, respectivamente.

En la rama masculina, el ganador del oro Yoshua Villari con un promedio de 211 pines por juego al sumar 2,542 pines, la plata fue para Raúl Morales, con 2,528 pines y el bronce lo ganó Darlin Beltré con 2,439 pines.

En el Torneo Nacional 2024 participaron más de 100 bolicheros en las categorías adultos Elite, A, B y C, sénior, súper sénior, juvenil sub 16 y sub 21 en ambas ramas. Francis Soto, presidente de Febodom, agradeció a todos los participantes de esta edición del torneo nacional, “este año no solo celebramos la pasión por nuestro deporte, sino que también honramos la memoria de un hombre que dejó huellas en nuestras diciplina, el mayor general Hernán Disla González”, dijo.

Al finalizar se llevó a cabo la premiación a los bolicheros más destacados del torneo.