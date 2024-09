Boricua Camacho-Quinn gana su primera Liga Diamante

La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn conquistó este sábado su primer título de la Liga Diamante tras ganar la final de los 100 metros vallas disputada en el estadio Rey Balduino de Bruselas (Bélgica).

Camacho-Quinn, de 28 años, se llevó el primer Diamante de su carrera y amplió un palmarés que incluye una medalla de oro en los Juegos de Tokio y un bronce en los recientes de París.

La velocista puertorriqueña, con un tiempo de 12.38, ganó la carrera por delante de la neerlandesa Nadine Visser, segunda con 12.54, y de la jamaicana Ackera Nugent, tercera con 12.55.

El rendimiento ha sido un poco flojo pero hacía mucho frío. Lo he hecho lo mejor que he podido y he podido ganar, así que por fin tengo ese trofeo", dijo Camacho-Quinn, que declaró que, pese al bronce logrado en París, en el principal objetivo de la temporada, no quería cerrar la temporada sin correr en Bruselas.

"En París conseguí el bronce, pero no me conformé con eso. Estuve a punto de hacer una salida en falso y, cuando me di cuenta, me contuve un poco y entonces sonó el pistoletazo de salida. Algo sin importancia me costó la medalla de oro. Fue difícil de aceptar, porque estaba en muy buena forma y estaba listo para hacer historia y ganar mi segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero es lo que es y no puedo volver atrás y cambiarlo. Ahora sólo miro hacia delante", confesó.

Con este triunfo, la vallista puertorriqueña se convirtió en la segunda atleta boricua que gana la Liga Diamante. El primero fue Javier Culson, que ganó en 2012 y 2013 y que, al igual que ella, posee en su palmarés el Diamante y medallas olímpicas