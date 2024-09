Todo listo para el El GT Challenge de las Américas este fin de semana

Unos 25 pilotos, nacionales y extranjeros, verán acción este fin de semana en el GT Challenge a celebrarse este domingo , en el trazado del Autódromo de las Américas, donde los corredores están ya acondicionando sus naves, con miras a la carrera, que luce ser espectacular y de grandes expectativas.

Jacinto Peynado y Pablo Pou (PAV Events), organizadores del evento aseguraron que el escenario está preparado para la justa, en la cual accionarán pilotos representantes de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago y los anfitriones de República Dominicana.

Alfredo Nin promotor del evento dijo que todas los equipos han estado trabajando en la puesta a punto de sus bólidos durante las últimas dos semanas, con el objetivo de tener bajo control la situación, para el fuerte compromiso del fin de semana.

Los pilotos dominicanos que estarán representando al país son Jimmy Llibre, Efrin Castro

José Ricardo, Leroux

Pedro Zaiter, RJ Lopez, Giuseppe Rivas y

Ricky Perdomo, quienes lo darán todo por poner la bandera dominicana por todo lo alto.

La competencia cumple con todos los requerimientos de la FIA y la FDA para garantizar la seguridad en la pista y de los pilotos.

Las categorías para competir son GTS, GTS Style y la Súper V8, para formar la parrilla más potente del automovilismo en la República Dominicana.

Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes GTR, Corvette, Lexus y Mustang compiten en 2.7 kilómetros, para que los fanáticos sientan la euforia y la adrenalina de la competencia en cada vuelta.

La actividad, con una duración desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 p.m., es un evento para toda la familia y en especial, para esos pequeños que comparten la misma afición de sus padres.

El GT Challenge promete mucho más que carreras, ya que los organizadores han diseñado alrededor de este evento una serie de atracciones y amenidades que dan mayor interés al espectáculo como son; experiencias interactivas, simuladores de alta velocidad, experiencias gaming, one to one con los vehículos, y mucho más.

También se incluirá un área de comida para crear un ambiente ameno, donde la diversión sea completa y llena de adrenalina.