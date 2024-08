Ministro de Deportes rememora, junto a Félix Sánchez, el primer oro olímpico dominicano

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, hizo un llamado al país a celebrar en grande el 20 aniversario de la primera medalla de oro conquistada por el velocista dominicano Félix Sánchez, en los 400 metros con vallas, durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Cruz hizo la exhortación tras una visita que le giró Sánchez a su despacho este lunes.

''A propósito del reciente logro de Marileidy Paulino y los demás medallistas dominicanos en los recién celebrados Juegos Olímpicos de París 2024 y en otros eventos importantes, quiero celebrar con todos los dominicanos que hoy se cumplen exactamente 20 años de ese hecho histórico en Atenas, donde se escuchó por primera vez el himno nacional, para celebrar nuestra primera medalla de oro olímpica'', resaltó Cruz.

''Gracias Félix Sánchez, por usted ser un dominicano de corazón, por siempre poner en alto el orgullo patrio, sobre todo con aquella memorable hazaña. La verdad es que no tenemos palabras con qué describir el gran honor que para nosotros significa poder compartir con usted la nacionalidad dominicana'', dijo Cruz.

Expuso que todos los deportistas dominicanos y el país como tal, se sienten privilegiados de que Sánchez haya decidido venir a residir aquí de forma permanente, ''ya que el agradecimiento de nosotros hacia él perdurará por siempre''.

Félix "Super" Sánchez también ganó el oro olímpico en los Juegos de Londres 2012.

Sánchez agradece al ministro

De su lado, Sánchez agradeció al ministro Cruz la deferencia conque lo ha recibido en su oficina, al tiempo de asegurar que el sentimiento de cariño y aprecio de todos los dominicanos hacia su persona es mutuo, ''porque es siempre lo que yo he sentido en mi corazón por este, que es mi hermoso país''.

''Me siento más que halagado, privilegiado, señor ministro, de que usted me reciba y se muestre en disposición de que yo le acompañe en este gran reto que con el deporte y en particular con el atletismo, usted ha asumido con gran responsabilidad'', precisó el doble monarca olímpico.

El excorredor dijo que tanto él como la academia que dirige están a la disposición del ministro Kelvin Cruz, en el fomento y desarrollo del atletismo dominicano, ''así como en cualquier otro aporte que humildemente puedan hacer''.