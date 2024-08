Luisín Mejía: Los Juegos Olímpicos París 2024 son los mejores de la época moderna

El miembro del Comité Olímpico Internacional Luis Mejía Oviedo, Luisín, aseguró que los Juegos Olímpicos que finalizaron el pasado domingo 11 del presente mes han sido los mejores de todos los que se han celebrados en la época moderna.

Mejía Oviedo dijo que previo los escenificados en la capital francesa, los mejores habían sido los de Barcelona en el año 1992, en los cuales estuvo presente, y ha participado en todos los que han seguido a ese magno evento deportivo.

Sostuvo que la valoración que tiene de los Juegos de Barcelona no es poque fue a los primeros que asistió, sino por las novedades que presentó, a la vez que explicó que las personas vinculadas directamente a los juegos los califican de acuerdo con la ceremonia inaugural.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente deportivo precisó que, como va la ceremonia inaugural van los juegos.

Dijo que en ese orden de idea, él se inscribe dentro de los que sostienen la tesis anteriormente descrita, y en Barcelona un atleta paraolímpico tomo un arco y una flecha y disparó hacia el pebetero para encender la llama olímpica, y lo hizo en tiempo real.

“Pero ahí también se logró el despegue de la tecnología, y se logró un poco lo que es el interés de los juegos, que se logra una tercerización de la ciudad, del escenario, y Barcelona fue otra, después de esos juegos”, recordó.

Luisín Mejía aseguró que el evento más trascendental universalmente hablando son los Juegos Olímpicos, solo se parece un poco a la Copa Mundial de Futbol, pero con características diferentes porque es un solo deporte, y participan 32 o 33 países, ahora serán más de 40, pero más de la mitad de esas naciones lo que duran son tres partidos, es decir, dos semanas.

Sostuvo que la Copa del Mundo de la FIFA dura un mes, pero no son comparables con los Juegos Olímpicos, porque son 33 equipos y hay países que no asisten, mientras que en los Juegos Olímpicos participan todos los países.

“Libra por libra los juegos que se acaban de celebrar en París son los mejores hasta este momento, porque París sacó la realidad a otra dimensión, el verano que cambió a París, una conjugación de hechos que tienen que ver con la naturaleza de la capital francesa, que tiene un concierto de muchas cosas, sacó la ceremonia inaugural fuera del estadio, aunque no es la primera vez que se tiene esa propuesta”, insistió.

Luisín dijo que la gran concurrencia de personas de todos los extractos sociales, políticos, y económico, se debe a que los juegos anteriores de Tokio celebrado en el 2021 se llevaron a cabo en medio de la pandemia, con las restricciones que se establecieron, y no pudo asistir la cantidad de público que se dan cita en ese tipo de evento.

“La verdad que los de París son juegos para la historia, yo concuerdo que son los mejores porque pasó un poco de todo, pero, pasó para bien, y hay cosas que pasaron inexplicablemente a favor de los juegos”, reiteró.

Explica RD tiene más medallas olímpicas que las que se dicen públicamente

Luisín Mejía quien es presidente de Centro Caribe Sport aclaró que la República Dominicana tiene más medallas en Juegos Olímpicos que lo que se dice públicamente, porque no se contabilizan los Juegos Olímpicos de la Juventud donde el país ha obtenido varis preseas.

“Nosotros tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud, y en el 2018 yo tenía un año de haber sido electo en el Comité Olímpico Internacional, me estrené en esos juegos, que ya venían desde el 2010, los primeros fueron en Singapur, ahí la República Dominicana conoce la aparición de un fenómeno que se llama Luguelín Santos que ganó medallas de oro en”, recordó Mejía Oviedo.

Agregó que en el 2014 en Nanjin, China, “ahí también ganamos medallas, y luego en el 2018 en Buenos Aires, Argentina, donde la República Dominicana volvió a obtener varias preseas”.

“Erróneamente en este país no contabiliza esas medallas, yo la contabilizo, nosotros ganamos cuatro medallas en Singapur, dos medallas en Nanjin, y tres en Buenos Aires”, detalló el miembro del COI.

El dirigente deportivo dijo que, “ con la ventaja que en las medallas de Buenos Aires hubo un oro de Adeuri Corniel, un joven de Cabarete, Puerto Plata, que lo obtuvo en skimboarding, y a mí me tocó el honor de premiarlo cuando le ganó a un alemán”.

“La mayoría de los países cuando hablan de medallas, mencionan sus preseas obtenidas en los juegos de invierno, por ejemplo, para esos países escandinavos, noruegos, y Bélgica, el mismo fervor que hay con los Juegos Olímpicos de Verano, lo hay con los Juegos Olímpicos de Invierno”, explicó Luisín Mejía.

Indicó que en todos esos juegos la República Dominicana ha estado presente, tanto en las olimpiadas de verano, cono en las de invierno.

Revela actriz Sharon Stone presenció y aplaudió de pie triunfo de Marileidy Paulino

El fenómeno mundial que se ha convertido Marileidy Paulino llega tan lejos que en su segunda carrera en los Juegos Olímpicos de París contó con la presencia de Sharon Stone quien es una estrella de la actuación en Hollywood, según lo reveló Luisín Mejía.

“Marileidy es una verdadera reina del atletismo, se ha ganado el orgullo de todos, y no se inmuta, es rigurosa con su entrenamiento, no anda cherchando, es muy creyente en Dios, y es estudiosa, entonces, cuando tu encuentra una atleta de esa dimensión y ese nivel, que tiene metas, en la carrera más difícil del atletismo que son los 400 metros, es un tesoro”, agregó el miembro del COI.

Luisín dijo que la Paulino tiene una dimensión en el plano internacional tan alta como se valora aquí, pero allá está ataviada de ese glamour, el reconocimiento y el talento.

“Puedo decir que la Paulino es sensación aquí, y fuera de aquí, esta joven atleta dominicana tiene una serie de cualidades que son dignas de estudio, no anda bravuconeando, no le interesa la farándula, no le interesa estar como una celebridad, es tímida, pero respetuosa y firme”, describió Mejía Oviedo.

Definió a la campeona mundial de los 400 metros como una persona valiente, que no le teme a nada, cuya carreras en el mundial de París fue presenciada por reconocidas personalidades del mundo, entre ellas, el príncipe Alberto de Mónaco, y la famosa actriz Sharon Stone, quien se paró a aplaudirla por su triunfo.

Recordó que la joven nativa de Don Gregorio de la provincia Peravia no solo ganó la medalla de oro, sino que rompió un récord de más de 25 años, y cuando terminó estaba caminando y bromeando, o sea, no se veía agotada.