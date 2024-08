A Jordan Chiles le quitaron la medalla de bronce en gimnasia, pero la USOPC dice que apelará

Funcionarios olímpicos de Estados Unidos dijeron que apelarán un fallo judicial que dio como resultado que se le pidiera a la gimnasta estadounidense Jordan Chiles que devolviera la medalla de bronce que ganó en el ejercicio de suelo de los Juegos Olímpicos de París .

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló una apelación presentada por el entrenador de Chiles que la catapultó al tercer lugar, argumentando que la apelación se produjo 4 segundos después del límite de tiempo de 1 minuto para las consultas de puntuación.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) dijo el sábado por la noche que respetaría la decisión del tribunal y elevaría a Barbosu al tercer puesto. El Comité Olímpico Internacional confirmó la decisión el domingo, anunciando que reasignaría el bronce de la final femenina de suelo del lunes pasado a la rumana Ana Barbosu.

“Creemos firmemente que Jordania se ganó legítimamente la medalla de bronce y que hubo errores críticos tanto en la puntuación inicial de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) como en el posterior proceso de apelación del TAS que deben abordarse”, afirma el comunicado del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

El TAS dictaminó el sábado que la solicitud de la entrenadora del equipo estadounidense, Cecile Landi, de que se añadiera 0,1 puntos al puntaje de Chile se produjo fuera del margen de 1 minuto permitido por la FIG. El comité ad hoc del TAS escribió que la solicitud de Landi se produjo 1 minuto y 4 segundos después de que se publicara el puntaje inicial de Chile.

El COI dijo en un comunicado que se pondrá en contacto con el USOPC con respecto a la devolución del bronce de Chile y trabajará con el Comité Olímpico Rumano para discutir una ceremonia de reasignación en honor a Barbosu.

“El error inicial ocurrió en la puntuación de la FIG, y el segundo error fue durante el proceso de apelación del TAS, donde la USOPC no recibió el tiempo ni la notificación adecuados para impugnar efectivamente la decisión”, dice el comunicado de la USOPC, que se publicó el domingo.

No estaba claro cuál sería el proceso exacto que seguiría la apelación en primer lugar. Los dos posibles lugares a los que la USOPC podría recurrir serían el tribunal supremo de Suiza, el Tribunal Suizo, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El TAS escribió el sábado que el orden inicial de llegada debería ser restaurado, con Barbosu en tercer lugar, la rumana Sabrina Maneca-Voinea en cuarto lugar y la chilena en quinto lugar. La organización agregó que la FIG debería determinar la clasificación final "de acuerdo con la decisión anterior", pero dejó en manos de la federación decidir quién obtendría la medalla detrás de la ganadora de oro Rebeca Andrade de Brasil y la medallista de plata Simone Biles de la estadounidense.

La FIG dijo que la decisión sobre la redistribución de la medalla recaía en el COI. El COI confirmó el domingo que respetará la decisión de la FIG y buscará que se le devuelva la medalla a Chile.

El rápido giro de los acontecimientos añade otra capa a lo que han sido unos días difíciles para los tres atletas.

La leyenda de la gimnasia rumana y campeona olímpica de 1976, Nadia Comaneci, temía por la salud mental de Barbosu debido a la desgarradora secuencia en la que pasó de medallista de bronce a quedar en cuarto lugar.

“No puedo creer que juguemos con la salud mental y las emociones de los atletas de esta manera… protegámoslos”, publicó Comaneci en X a principios de semana.

Comaneci, al mismo tiempo, criticó a los jueces por la forma en que calificaron la rutina de Maneca-Voinea: a la gimnasta le descontaron 0,1 puntos por salirse de los límites, pero las repeticiones virales mostraron que se mantuvo dentro de los límites por poco. Comaneci instó al Comité Olímpico Rumano a protestar, lo cual hizo, pero el TAS rechazó esa apelación.

Chiles insinuó la decisión en una historia de Instagram el sábado, indicando que está desconsolada y que se está “tomando este tiempo y alejándome de las redes sociales por mi salud mental, gracias”.

Jazmin Chiles, hermana de Jordan, dijo en Instagram que a Chiles le quitaron la medalla “no porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque los jueces no le dieron dificultades y obligaron a que se hiciera una investigación”.

Los compañeros de equipo de Estados Unidos ofrecieron apoyo a Chiles, dos veces olímpico.

“Te envío todo mi amor, Jordan”, publicó la estrella estadounidense Simone Biles en Instagram. “Mantén la frente en alto, 'campeona olímpica', te amamos”.

“Todo este discurso sobre el atleta, ¿qué pasa con los jueces?”, agregó la seis veces medallista olímpica Sunisa Lee en Instagram. “Es completamente inaceptable, esto es horrible y me siento destrozada por Jordan”.

USA Gymnastics dijo en un comunicado el sábado que está “devastada” por el fallo.

“La investigación sobre el valor de dificultad de la rutina de ejercicios de suelo de Jordan Chiles se presentó de buena fe y, creemos, de acuerdo con las reglas de la FIG para garantizar una puntuación precisa”, escribió la organización.

Barbosu y Maneca-Voinea se quedaron fuera de las medallas en la final de suelo tras terminar con puntuaciones iguales de 13,700. Barbosu pensó que había ganado el bronce contra Maneca-Voinea mediante un desempate (una puntuación de ejecución más alta) y comenzó a celebrar con una bandera rumana.

Chiles fue la última atleta en competir y recibió inicialmente una puntuación de 13.666 que la colocó en el quinto lugar, justo detrás de Maneca-Voinea. Landi pidió una investigación sobre la puntuación de Chiles.

“En ese momento no teníamos nada que perder, así que pensé: ‘Simplemente vamos a intentarlo’”, dijo Landi después de la ceremonia de premiación. “Sinceramente, no pensé que iba a suceder, pero cuando la escuché gritar, me di vuelta y pensé: ‘¿Qué?’”.

Los jueces concedieron la apelación, superando a Chiles por delante de Barbosu y Maneca-Voinea.

Barbosu, tras regresar a su casa en Rumania, dejó claro que no tenía ningún problema con Chiles.

“Sólo quiero que todos sean justos, no queremos empezar a criticar a otros deportistas de ninguna nacionalidad”, dijo Barbosu a los periodistas. “Nosotros, como deportistas, no merecemos algo así, sólo queremos rendir al máximo y ser recompensados en función de nuestro rendimiento. Los problemas están en los jueces, en sus cálculos y decisiones”.

La madre de Chiles, Gina Chiles, criticó a los críticos en una publicación y escribió que estaba "cansada" de los comentarios despectivos que se le hacían a Jordan.

“Mi hija es una atleta olímpica muy condecorada, tiene un corazón enorme y un nivel de deportividad inigualable”, publicó Gina Chiles. “Y la están llamando cosas repugnantes”.

La incertidumbre también tiñe lo que había sido un hermoso momento en el podio de medallas, cuando Chiles y Biles se arrodillaron para honrar a Andrade después de que la estrella brasileña ganara su cuarta medalla en París.

“Fue lo correcto”, dijo Biles sobre un momento que pronto se volvió viral, y que incluso el propio Louvre sugirió que podría ser lo suficientemente digno como para tener un lugar en algún lugar cercano a la Mona Lisa.