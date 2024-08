Marileidy Paulino "no le baja": se enfocará en el Mundial y sus estudios

La medallista olímpica de los 400 metros planos Marileidy Paulino no piensa en el descanso, minutos después de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París confesó que “no ha terminado” y se enfocará en el mundial de 2026.

La primera mujer dominicana en alcanzar la medalla de oro sostuvo que luego de los Olímpicos tiene competencia en la Liga Diamante, un invitacional y también continuará con sus estudios.

“Si Dios lo permite, seguir enfocándome para el mundial próximo, yo todavía no he terminado. Después de estos Juegos Olímpicos tengo una competencia Liga Diamante, tengo un invitacional y mis estudios también”, dijo la Gacela de Nizao.

Al hablar de su triunfo, Paulino destacó que lo hace para que la juventud salga adelante, “este no es un simple logro, sino que es una puerta que se le abre a los jóvenes dominicanos”.

Manifestó su felicidad debido a que muchas niñas se estén refugiando en el deporte, al tiempo que apuntó “no solamente salir de la pobreza, sino sacar a la familia adelante”.

Asimismo, Marileidy depositó su confianza en sus compatriotas femeninas que aún faltan por competir en los Olímpicos como lo Beatriz Pirón, resaltando que “ellas pueden hacerlo también”.

De igual forma, habló de los atletas que no lograron obtener medalla en estas olimpiadas, asegurando que el hecho de llegar a competir en unos Juegos Olímpicos ya es un logro.

“El hecho de que muchos no obtuvieron medallas, pero están aquí es un logro; hay muchos atletas que se lesionaron y no pudieron estar”, afirmó.

Paulino no solo es la primera mujer en la historia del pais en ganar oro, sino también es la más exitosa hasta la fecha, con dos medallas olímpicas de plata que logró en Tokio 2021 y ahora al alzarse con el oro; a esto respondió: “Todavía no lo he asimilado”.