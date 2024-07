Campenaerts gana la 18ma etapa del Tour de Francia, la victoria más importante de su carrera

El ciclista belga Víctor Campenaerts consiguió la victoria más importante de su carrera el jueves al llevarse la montañosa etapa 18 del Tour de Francia en un sprint de tres personas.

El dos veces campeón del Tour Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo de líder y la clasificación general no tuvo cambios a tres días del final.

Campenaerts pasó casi todo el día al frente y se escapó del grupo a 35 kilómetros del final junto al francés Matteo Vercher y el polaco excampeón del mundo Michal Kwiatkowski.

Campenaerts, quien ganó una etapa del Giro de Italia en el 2021, esperó pacientemente detrás de sus rivales en el último kilómetro y no entró en pánico cuanto Vercher atacó. Se mantuvo pegado a Kwiatkowski hasta que decidió lanzarse desde atrás.

El ciclista de Lotto Dstny celebró con su pareja y su bebé en una videollamada en la meta.

“Después de los clásicos (de verano) tuve un momento complicado”, indicó Campenaerts intentando no llorar. “Tenía un acuerdo verbal con el equipo para extender el contrato y me ignoraron por mucho tiempo y fue difícil. Estuve en un campamento de altitud con mi novia, quien me apoyó todos los días aunque estaba embaraza y batallé para terminar los entrenamientos. Pero cambié de parecer, tengo un futuro brillante por delante en el ciclismo, me convertí en papá y todo es color de rosa”.

A falta de tres etapas, Pogacar mantiene una ventaja cómoda de 3:11 minutos sobre el dos veces campeón defensor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel, quien debutó en el Tour, está 5:09 minutos por detrás.

Se espera que batalla entre Pogacar, Vingegaard y Evenepoel regrese el viernes. Con menos de 150 kilómetros, la 19ma etapa el resort de skii Isola 2000 es corto, pero difícil. Los ciclistas tendrán que ascender 2.000 metros tres veces, incluyendo en La Bonette, la autopista de mayor altitud de Francia a 2.802 metros.