Sha'Carri Richardson gana los 100 metros en 10.71 segundos

Dos pasos antes de llegar a la meta, Sha'Carri Richardson comenzó a golpearse el pecho.

Sabía que lo tenía ganado. Cualquiera que no la vea como la velocista a vencer a finales de este verano en los Juegos Olímpicos de París probablemente debería pensarlo de nuevo.

Richardson logró la última parada en su gira "I'm Not Back, I'm Better" con un sprint de 10.71 segundos en los 100 metros en las pruebas de pista de Estados Unidos el sábado que la convierte en la mujer más rápida del mundo este año y le valió oficialmente un viaje a Francia, donde las mujeres comienzan a competir el 2 de agosto.

La final marcó la tercera vez en este encuentro que Richardson no tuvo un comienzo estelar. También marcó la tercera vez en el encuentro que terminó bien despejada.

Estuvo .09 segundos por delante de su compañera de entrenamiento Melissa Jefferson, campeona de Estados Unidos en 2022. Otra velocista en el campamento del entrenador Dennis Mitchell, Twanisha Terry, terminó tercera y también se ganó un lugar en el equipo femenino de 100 metros.

"Me siento honrado", dijo Richardson. "Siento que cada capítulo por el que he pasado en mi vida me preparó para este momento".

Unos segundos después de su celebración al cruzar la línea, estaba arrodillada, claramente atrapada por la emoción.

"La emoción fue solo alegría por el arduo trabajo que hice, no solo físicamente en la pista, sino mental y emocionalmente para convertirme en la joven madura que soy hoy", dijo.

Ha sido todo un viaje para el tejano de 24 años. Hace tres años, también ganó esta carrera (en 10.86 segundos), solo para ver cómo se le despojaba de la victoria debido a una prueba positiva de marihuana que dejó al descubierto todo, desde sus propias luchas contra la depresión hasta un libro de reglas antidopaje que no había cambiado con los tiempos.

Fue entonces cuando comenzó el trabajo duro. Lo que surgió, dijo Richardson, fue una persona mejor y más en sintonía que la que iluminó este mismo Hayward Field en 2021: su cabello naranja suelto, luciendo como la estrella revelación de este deporte.

Tuvieron que pasar casi dos años para que los resultados volvieran a aparecer en la pista. Pero ganó el campeonato nacional en 2023 y declaró "No he vuelto, estoy mejor", y lo respaldó un mes después con el título mundial.

"Diría que el mensaje que estoy enviando es que creas en ti mismo pase lo que pase", dijo Richardson, haciéndose eco de los mismos pensamientos del año pasado en Budapest. "Quieres mantenerte sólido en ti mismo. Mantente con los pies en la tierra en ti mismo y en tu arduo trabajo".

Es arriesgado entregarle la medalla de oro en París dada la competencia a la que se enfrentará. Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson y la dos veces campeona defensora Elaine Thompson-Herah tienen 19 medallas olímpicas entre ellas -Richardson nunca ha estado en los juegos- y todas están programadas para correr en las pruebas de Jamaica del próximo fin de semana.

Una lesión reciente de Thompson-Herah ha mezclado esas matemáticas. Mientras tanto, Fraser-Pryce ha sido un producto rara vez visto en 2024 y Jackson es el dos veces campeón mundial de 200 metros, una carrera en la que Richardson terminó tercero en los mundiales y en la que participará la próxima semana en las pruebas.

De vuelta en Estados Unidos, los estadounidenses se alimentan unos de otros, y Mitchell, un gran nombre en el sprint en la década de 1990, logró una rareza al colocar a sus tres mejores velocistas en los Juegos Olímpicos.

"Las probabilidades de obtener los tres son probablemente un punto cero-cero-cero-cero-cero-algo", dijo Mitchell. "Pero a esas chicas no les importaban esas probabilidades. Salieron y tenían un plan y lo ejecutaron bien y se merecen todo lo que tienen".

Dado que mejoró el mejor tiempo de la temporada a pesar de un comienzo mediocre y después de golpearse el pecho y levantarse antes del final de la carrera, es difícil argumentar que Richardson es la favorita. Cuando se le preguntó si tenía en mente un momento para los Juegos Olímpicos, no mordió.

"Solo sé que si ejecuto y corro la carrera, estoy entrenada para prepararme para eso, el momento llegará", dijo.