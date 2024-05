Luis Ciprián no conoce sobre su expulsión en la Federación de Esgrima

El ingeniero Luis Ciprián reveló este martes que, hasta este momento, a la oficina de la sede central de la Federación Dominicana de Esgrima no reposa ni ha llegado ningún tipo de documento que exprese que ha sido “expulsado” como presidente de la entidad por algunos dirigentes que formaban parte del comité ejecutivo de FEDOMES.

“No me doy por aludido, no sé qué dice esa supuesta resolución y las calidades de esos dirigentes para tomar tal decisión”, indicó.

Ciprián se refirió a una publicación de Listin Diario de este martes en la cual se informa sobre la decisión de varios miembros del Comité Ejecutivo de Esgrima, que habrían decidido expulsarlo de la presidencia del organismo y convocar una asamblea de asociaciones que ratifique la medida.

“Próximamente a través de mis abogados, ampliaré con lujos de detalles, datos que arrojarán muchas verdades sobre el por qué, la FEDOMES ha recibido tantos golpeos, pero que a mí no lo doblarán, tengo principios, me respeto y me sé defender. Esta carrera no es de 100 metros, es de fondo”.

Ciprián envió una comunicado de prensa a Listín diciendo: “Leí hoy con sorpresa que algunos dirigentes se reunieron, supuestamente en una asamblea, para “expulsarme” como presidente de la Federación de Esgrima y que la resolución fue entregada a una persona que ya tiene algún tiempo que no labora en la Federación de Esgrima, porque fue trasladada a la sede central de MIDEREC”, opinó.

El dirigente federado aseveró que el personal administrativo que laboraba en la Federación, fue trasladado hace algún tiempo a la sede central del Ministerio de Deportes, sin que se les brindaran las debidas explicaciones de cortesía.

“Las oficinas de la FEDOMES es un elefante blanco porque así lo han decidido las altas instancias de MIDEREC”, recalcó el ingeniero Ciprián.