Inefi recibe menos de un tercio del 1% que le corresponde

Parecerá una discrepancia que el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) a pesar de todo lo que ha hecho en el último año y medio, ha sido sin recibir lo que realmente le corresponde de lo que debería ser su presupuesto anual.

A Inefi, por ser una institución descentralizada del Ministerio de Educación (Minerd), le corresponde el 1% del presupuesto que se le otorga anualmente a esta última entidad. Para este año, el Minerd tiene presupuestado 297,041.5 millones de pesos, lo que significa que Inefi por ley debe recibir 2,970 millones.

De ese total, solo se le asignó el 30 por ciento de lo que realmente le toca para el 2024.

A pesar de esto, durante el último año y medio, cuando tomó el mando Alberto Rodríguez, la entidad ha llevado a cabo múltiples proyectos, que incluyen construcción de polideportivos, remozamiento de canchas de baloncesto y estadios de béisbol en escuelas, los Juegos Escolares, y más edificaciones y eventos. Entonces surge la pregunta: ¿Cómo lo ha logrado sin el total del presupuesto que le toca?

“Aunque realmente no recibimos la totalidad de lo que nos corresponde, yo no tengo ninguna queja, porque el presidente Abinader y el ministro (de Educación ( Ángel Hernández) todo lo que nosotros le proponemos, que ven que va a ayudar a la niñez y la juventud, lo han aprobado en este año y pico que yo tengo ahí (en Inefi)”, dijo Rodríguez al ser entrevistado en el Café Deportivo del Listín Diario y su editor Héctor J.Cruz.

“Realmente no puedo decir que por falta de dinero no se ha hecho tal cosa, porque de verdad he recibido el apoyo, independientemente del presupuesto que nos dan”, añadió.

Rodríguez sostuvo que el hecho de que Inefi no recibe ese 1% no es algo nuevo, pero no obstante logró que el mismo se duplicara para los Juegos Escolares que se celebraron exitosamente el año pasado.

“Cuando yo llegué estaba así, no se aplicaba, yo logré que se subiera el presupuesto para los Juegos Escolares, y se subió al doble, que incluso, hicimos los Juegos con 100 millones menos que los gobiernos pasados en cuatro provincias al mismo tiempo”, afirmó el activista político del PRM.

Aunque no se queja, debido al apoyo que dice recibir del gobierno, Rodríguez “no tapa el sol con un dedo”, y está consciente de que debe llegar el momento en el que se cumpla lo que establece la ley con respecto al presupuesto para la entidad que actualmente dirige.

“Se debe solucionar, y yo creo firmemente que esa es una lucha que en cualquier momento se va a lograr, porque si hay un sector en el que hay que invertir para combatir la delincuencia es ese, el deporte escolar”, enfatizó el también destacado cronista deportivo.