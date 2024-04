Esgrima pierde su ciclo olímpico

Como una desgracia deportiva fue considerada la situación que llevó a que los atletas de esgrima perdieran su ciclo olímpico por la problemática que acarrea la federación dominicana de esa disciplina, externó Gleny Samuel, quien es la presidenta de la Asociación de ese deporte en San Pedro de Macorís.

Deploró que, por más de dos años, la Federación tiene a los atletas sin los entrenamientos adecuados, y sin las condiciones mínimas para desarrollarse para este ciclo olímpico. Precisamente por esas razones la delegación de esgrima que fue a Costa Rica en busca de clasificación de los Juegos Olímpicos París 2024, regresó con las manos vacías.

Sostuvo que aún con esas carencias, los atletas tuvieron una participación decorosa, sobresaliendo Heyddys Valentín, quien en una actuación heroica estuvo a punto de llegar hasta la final de la ronda para clasificar a los Juegos Olímpicos, lo que demuestra que en Dominicana existe la calidad, y que solo necesitan la oportunidad de entrenarse como deben, para alcanzar el sueño más sagrado de un atleta, que es participar en unas olimpíadas.

Los planteamientos de Samuel son respaldados por los presidentes de asociaciones de la Provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional, respectivamente, quienes solicitan a las autoridades del Comité Olímpico Dominicano (COD) el retorno de la institucionalidad y el orden a la Federación Dominicana de Esgrima (FEDOMES).

“Es muy lamentable la situación por la que está atravesando nuestro deporte, que, por la irresponsabilidad de unos dirigentes indecorosos, con acciones mal sanas en contra de la esgrima, sean los atletas que se perjudiquen. Tenemos casi cuatro años reclamando para se restablezca el orden en nuestra Federación, incluso depositamos cartas al Comité Olímpico Dominicano en procura de que nos recibieran y articular un plan en conjunto para que nuestros atletas no fueran perjudicados por un hecho de lo que no son responsable, y no recibimos respuesta”, reveló Samuel.

Agregó: “Somos el único grupo del país que tiene conocimiento y experiencia de nuestro deporte. Unos de los grandes desafíos y retos que tiene nuestra institución es que las personas que van a dirigir la Federación Dominicana de Esgrima deben tener la capacidad técnica, y el conocimiento pleno del deporte. El grupo suspendido encabezado por Luis Ciprian Saro, Aristóteles Newman y Carlos Indalecio, quienes no tienen la capacidad exigida y lo único que han hecho es desprestigiar a nuestra honorable Federación”.

Exigen a los ejecutivos del COD asumir su responsabilidad, ya que suspendió a los dirigentes de la Federación, pero han dejado a su suerte nuestra institución, a sabiendas que la Federación Internacional de Esgrima no puede intervenir en virtud, de que el COD fue quien aplicó la suspensión, provocando la parálisis de ese deporte.

FEDOMES no tiene relevo para el próximo ciclo olímpico, no obstante, tenemos el compromiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde somos sede.

Finalmente, el primer ex selección de Esgrima, y vicepresidente de la Asociación de Esgrima del Distrito Nacional, Wilmer Payano, lamentó lo que está ocurriendo en FEDOMES. “En mi condición de exatleta se lo que significa soñar con unos juegos olímpicos, por lo que comprendo la frustración de los jóvenes, en especial de Heyddys Valentin, que estuvo a punto de clasificar en los juegos olímpicos, a pesar de todas las dificultades y adversidades presentadas, a ellas y a todos mis reconocimientos, nos inspiran a seguir luchando para rescatar nuestro deporte”.