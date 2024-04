Alcántara, Lewis, Emile y Alix ganan el mundial Mr. Universo’RD 2024

Los atletas, Pedro Alcántara, de República Dominicana y la campeona mundial, Kerwen Lewis, de Haití, quien reside en Europa, en pro (Profesionales), así como los criollos, Jeffrey Emile y Meme Alix, en amateur, ganaron los grandes premios del campeonato mundial Mister Universo’RD 2024 de fisiculturismo y fitness, recién realizado en la capital dominicana.

El dominicano Alcántara, compitió en la categoría profesional men’s physique, en la que acaparó los máximos honores, dejando en segundo a, Emile Jeffey; tercero, Delva Winchester; cuarto, Meme Alix y quinto, Raymond Terrero, todos de aquí.

Mientras que, la versión profesional femenina, women’s wellness, la campeona mundial, Kerwen Lewis, fue seguida por las dominicanas, segunda, Isaura Pineda; tercera, Delia Aristy y Cuarta, Yarissa Cuevas.

Por otra parte, los atletas dominicanos ganadores overall’s, en amateur Mister Universo’RD realizado recientemente en el teatro La Fiesta, del hotel Jaragua, fueron, Jeffrey Emile, en muscular men’s physique, donde sus compañeros, Kelvin Jiménez y Nevorin Wontaw, fueron segundo y tercero, respectivamente.

El otro dominicano campeón overall’s, fue, Alix Meme, en men´s physique, siendo segundo, el criollo Whinchester Delva y tercero, Leandro Reiss (Brasil).

Mientras que, el overall’s bikini’s fitness, fue ganado por Milixa Millón (Costa Rica), con segundo para, Catherine Rodríguez (RD) y tercera, Evicare Auguste (RD) y el de bodybuilding, Miguel Pérez (México), siendo segundo, Víctor Ramírez (México).

Otros 10 dominicanos fueron campeones en sus respectivas divisiones. Ellos fueron: Women’s bikini junior de 16 a 23 años cumplidos, Catherine Rodríguez (RD); women’s wellness junior de 16 a 23 años cumplidos, Ginibet Mora (RD); men’s physique master, Luís Genao (RD), women’s fit model, Janice Vásquez (RD); men’s classic physique open, Jean Ezechiel (RD), men’s bodybuilding senior up to 70kgs, José Quezada (RD) y men’s bodybuilding senior up to 85kgs, Enois Jean (RD).

Más, muscular men’s physique up to 170cm (Centímetros de estatura), Jefrey Emile (RD), muscular men’s physique up to 175cms, Kelvin Jiménez (RD), muscular men’s physique over 175cms, Nemorin Wontaw (RD), women’s bikini senior up to 160cms, Catherine Rodríguez (RD), women’s bikini senior up to 166cms, Evicare Auguste (RD), men’s physique senior up to 170cms, Alí Meme (RD), men’s physique senior up to 174cms, Winchester Delva (RD) y men’s physique senior over 178cms, Delvis Santos (RD).