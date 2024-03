¿UNA NUEVA ESTRELLA DE LA GIMNASIA?

Una juvenil atleta de ascendencia dominicana, pero nacida en Estados Unidos, de apenas 15 años de edad, está a las puertas de representar a ese país del norte en la disciplina de gimnasia en los Juegos Olímpicos de París, Francia, este 2024.

Hezly Rivera Ruíz es su nombre y nació en New Jersey, Estados Unidos, en 2008. Sus padres son Henry Rivera, del sector Savica, en Santo Este, y Heidy Ruíz, nativa de la comunidad de Guanábano, Moca.

Hezly está colocada como una de las mejores gimnastas de todo Estados Unidos, al extremo que hizo su debut profesional en la categoría Senior Elite, el pasado 24 de febrero, en el US Winter Cup, evento organizado por la Federación de Gimnasia Americana (USAG), en Louisville, Kentucky, en el que obtuvo la medalla de bronce del evento.

El US Winter Cup es una competencia importante dentro del sistema norteamericano porque es la primera prueba de la USAG en este año olímpico.

Las otras competencias de gran significado evaluativo para la UASG con miras a París 2024, serán el U.S. Classic, los días 17 y 18 de mayo en el XL Center en Hartford, Connecticut; el U.S. Championship, del 30 de mayo al 2 de junio, en el Dickeys Arena, en Fort Worth, Texas; y el U.S. Olympic Trials, en Minneapolis, Minnesota, a finales de junio, y en el que serán electos los miembros de los equipos de Estados Unidos, para París 2024.

En el U.S. Olympic Trial, los federados norteamericanos invitarán sólo 16 damas para la competencia de selección de las olimpíadas.

Hezly entrena cada día entre 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con un intervalo para recibir docencia entre 12:00 meridiano a 3:00 pasado meridiano, en un sacrificio sobrehumano.

Hezly empezó a practicar la gimnasia a los 5 años de edad y su desarrollo le ha permitido competir en campeonatos nacionales desde los 8 años. Con apenas 13 años, en 2022, Hezly clasificó a los rangos de Élite en la división Jr. En su primera competencia en ese nivel, obtuvo la medalla de bronce, al tiempo de ser escogido como miembro del equipo nacional en esa categoría.

En 2023, Hezly se coronó campeona nacional de gimnasia de los Estados Unidos en la división Junior, durante el certamen efectuado del 24 al 27 de agosto, en el SAP Center, en San José, California.

Su progreso ha ido en ascenso durante los últimos tres años y es la primera gimnasta dominicana en la historia de la gimnasia americana en formar parte del equipo nacional de Estados Unidos.

Las competencias deportivas durante los Juegos Olímpicos de París, Francia, serán del 22 de julio al 11 de agosto.