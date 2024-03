Xenia Benach avanza a semifinales de los 60 metros vallas

La barcelonesa Xenia Benach logró la clasificación a las semifinales de los 60 metros vallas de los Mundiales de atletismo de pista cubierta de Glasgow al concluir su serie con el segundo mejor tiempo (8.08), solo por detrás de la plusmarquista mundial, la bahameña Devynne Charlton (7.93).

Benach, de 23 años y perteneciente al Valencia Club de Atletismo, realizó una carrera perfecta, salió con un tiempo de reacción de 0.124 y paró el crono en 8.08, a siete centésimas de su mejor marca personal (8.01).

"Me he encontrado muy bien, muy fluida. Calentando he hecho una salida buena y ahora a recuperar que tenemos por la tarde otra carrera", confesó Benach, al término de la prueba.

La más rápida de todas las participantes en las seis series fue la polaca Pia Skrzyszowska, que con 7.80, accede con el mejor tiempo a semifinales.