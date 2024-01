Disidentes buscarían asamblea de federaciones

El ingeniero José Manuel Ramos, cabeza visible del grupo de los seis dirigentes renunciantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, reveló este jueves que están en un proceso de contactos a los fines de realizar una Asamblea Extraordinaria de Federaciones.

El artículo 24 de la institución establece que la asamblea podrá reunirse cuantas veces sea necesario, a solicitud del Presidente, del Comité Ejecutivo o de por lo menos un tercio de los miembros votantes de la Asamblea General.

“Ya ellos no están en condiciones de conocer la renuncia nuestra porque no tienen capacidad deliberativa”, señaló Ramos en referencia a los seis integrantes restantes del Comité Ejecutivo del COD, originalmente conformado por 12 miembros.

Durante su conversación con LISTÍN DIARIO llamó “´presidente saliente” a Garibaldy Bautista y aseguró que la única que podría conocer las renuncias sería la asamblea, órgano máximo de dirección del COD.

El Comité Olímpico acoge un total de 39 federaciones, pero como están suspendidos los comités ejecutivos de cinco (Esgrima, Pentatlón, Tiro de Precisión, Bádminton y Surf) se requeriría el visto bueno de 12 para la convocatoria de la misma.

“Estamos recibiendo el apoyo de muchas federaciones”, expresó el ex primer vicepresidente de esa institución sin entrar en mayores detalles, pero aseguró que están en capacidad de hacerla hoy mismo.

Indicó que están hablando con las demás federaciones, tratando de llegar a un consenso de los que puede ser una solución porque no tienen interés de que el caso se judicialice ni que perjudique la participación del país en los Juegos Olímpicos de París.

El artículo 24, en su letra “B”, agrega que la convocatoria será mediante comunicación escrita y aviso público en dos periódicos de circulación nacional con diez días de anticipación.

García lamenta

El exsecretario general del Gilberto García se sumó a las voces que piden se respete lo establecido en los estatutos de ese organismo, especialmente el artículo 43, que dice que si seis miembros renuncian se debe hacer una elección complementaria en un plazo de 30 días.

“Esto requiere de un seguimiento legal no se pueden hacer expresiones que no vayan acorde con lo que dicen los estatutos y lo que estamos verificando es que realmente se cumpla”, expresó García en el programa radial Diamante Deportivo, que se transmite de once de la mañana a doce del mediodía por la Voz de las Fuerzas Armadas.