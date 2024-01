"La conspiración es puro aguaje"

El secretario general del Comité Olímpico Dominicano, Luis Chanlatte, acusó a José Manuel Ramos y a Radhamés Tavárez, primer y tercer vicepresidente de ese organismo, respectivamente, de encabezar el grupo que conspira contra la gestión de Gribaldy Bautista.

Acto seguido los retó a que presenten este lunes a seis (“es más a cuatro”) de los once miembros del comité ejecutivo del COD que dicen tener y pretenden renunciar.

“Voy a decir algo y difícilmente yo diga algo y no lo cumpla. Me voy de la Federación Dominicana de Wushu. Lo digo aquí como un reto, y obviamente de la secretaría general del COD y de la actividad deportiva organizada si ellos me llevan seis renuncias el lunes. Los reto… es más que me lleven cuatro y me voy”, enfatizó Chanlatte,

“Eso es aguaje”, aseguró el controversial dirigente olímpico durante una entrevista concedida al programa dominical “La Hora del Deporte”, que se transmite de once de la mañana a una de la tarde por CDNDeportes con la conducción de Héctor J. Cruz.

Con relación a Ramós, titular de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestre, declaró que esa sublevación es una conspiración contra el ministro de Deportes, Francisco Camacho, en virtud de que quería encabezar la plancha que enfrentó a la que lideraba el entonces presidente Antonio Acosta en los comicios del COD de diciembre de 2022.

“Ramos quería ser presidente y en los arreglos terminó siendo Gary (Garibaldy Bautista). ¿Tú crees que José Manuel lo va a perdonar?”.

“Este ha sido un comité ejecutivo altamente conflictivo. Todo el mundo tiene un ego terrible, incluyéndome a mí, incluyendo a Ramos, incluyendo a Radhamés”, admitió.

“Hemos hablado con cada uno de ellos. Queremos que nos digan cuáles han sido las violaciones, de qué se nos acusa. Tenemos todas las actas y si todo ha sido consensuado, qué es lo malo que hemos hecho”, manifestó Chanlatte.

“Yo no me conozco. Lo que yo he hecho en los últimos trece meses, lo que yo he aguantado a lo interno y a lo externo, ese no soy yo. Por eso le dije al comité ejecutivo voy para ese programa y voy a decir mis verdades, no aguanto más”, reveló.

Indicó que ese mismo grupo conspiró el año pasado y no logró sus objetivos y que esta vez tampoco tendrá ganancio de causa.

Chanlatte exhortó a Ramos y a Tavárez, quien preside la Federación Dominicana de Natación, a que renuncien y hagan campaña con miras a la asamblea eleccionaria de 2026.

Mal ambiente

Puntualizó que la sublevación de ambos ha creado malestar a los interno del Comité Olímpico, una insitución que, dijo, encontraron con 28 millones de deuda, con la Tesorería de la Seguridad Social cerrada y con el pago del Albergue atrasado.

Igualmente, reveló que tuvieron que hacer un acuerdo de pagos con Empresas Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), deudas con todos los suplidores y que Altice y Claro le cortaban la transmisiones de Colimdo,

“Los primeros seis meses ni agua ni café se podían dar en las reuniones”, confesó.

Argumentó que fue por ese ahogamiento económico que encontraron que se vieron precisados a desvincular a calificados empleados de las áreas de Relaciones Públicas, Prensa , Tesorería y Auditoría de esa entidad.

“Obligatoriamente había que rebajar la nómina, pero no por malos y una muestra es que todavía no los hemos sustituidos”, aclaró.

Agregó que esas decisiones fueron tomadas por consenso con el respaldo de Ramos y Távarez.

Explicó que el presupuesto del último año de la gestión de “Colin” Acosta y el primero de Bautista fue de 42 millones de pesos, pero que el Estado solo erogó 34.

Sostuvo que en lo adelante podrán trabajar más holgados porque el presupuesto le fue aumentado a 45 millones.

Otros miembros del comité ejecutivo que estarían apoyando a Ramos y a Tavárez, son Jorge Blas Díaz, Irina Pérez, Francis Soto, presidentes de las Federaciones Dominicana de Ciclismo, de Vela y Boliche, respectivamente.