Noah Lyles, campeón del mundo en los 100 metros, 200 metros y 4x100 metros el pasado verano (boreal), afirmó este lunes que "no dirá no" a una presencia en el relevo estadounidense de los 4x400 en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

"Un buen amigo me dijo: 'Ya sé que vas a ganar tres medallas de oro en París, quiero que tú ganes cuatro", contó sonriente el estadounidense durante una conferencia de prensa en Mónaco, donde la federación internacional de atletismo entrega este lunes los premios de mejores atletas del año 2023.

"Yo no le entendí pero precisó: 'en el instituto, tu saliste penúltimo antes de adelantar a todos los jamaicanos para ganar el 4x400... Esa es tu cuarta medalla", añadió. "Es la última carrera (en el programa), no hay nada que perder", reflexionó el atleta estadounidense.

Lyles, de 26 años, tratará de conquistar el próximo verano en París el título olímpico que falta en su palmarés, después de haber conquistado seis medallas de oro mundiales, tres de ellas el año pasado en Budapest.

El velocista pretende también batir el récord del mundo de Usain Bolt en los 200 metros.

"No diría que no", afirmó, aunque aún no ha hablado con su entrenador sobre esa posibilidad. "Si me autorizan a correr, si me necesitan, ¡está hecho!", concluyó.