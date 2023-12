Master Of The Ocean será del 22 al 26 de febrero del 2024

La décimo novena edición del Master Of The Ocean que se celebrará del 22 al 26 de febrero de 2024, en Playa Encuentro, ubicada entre Sosúa y Cabarete fue anunciado.

La competencia es única en su género por atraer profesionales en cinco disciplinas: surf, windsurf, kitesurf, Stand Up Paddle y wingfoil.

Los participantes pueden competir como Overall en las 5 disciplinas o como parte de un Team de 5 riders, cada uno especializado en un deporte.

Este evento, único en su clase, espera reunir a más de 70 atletas de primera categoría provenientes de 12 países.

Los organizadores son el pionero en deportes acuáticos alemán Marcus Bohm y la comunicadora Patricia Hiraldo. Master Of The Ocean no solo es un festival de deportes acuáticos extremos, sino también una iniciativa establecida desde hace 20 años como propulsora del progreso de la zona.

“La creación de un contenido de acción de alta calidad y la difusión imágenes de nuestras playas tropicales y cálida gente, llevan el mensaje de el destino de deporte y aventura por excelencia que es Cabarete; este es un aporte significativo a nuestro país y su economía, basada en el turísmo”, afirmó Patricia Hiraldo.