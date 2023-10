Carlos León y lancha San Elías se llevan honores en Cap Cana Classic al Marlin Azul

El pescador Carlos León, navegando en la lancha nativa San Elías, obtuvo la mayor puntuación overall del recién celebrado Classic Cap Cana al Marlin Azul que contó con la participación de pescadores procedentes de Puerto Rico, Estados Unidos, Italia y el anfitrión República Dominicana, bajo organización de la Marina Cap Cana y la dirección de Salvador Egea.

Por primera vez en la historia del evento se clasificó al Offshore World Championship 2024, logro que recayó sobre la lancha San Elías con 2,200 puntos. Entre sus pescadores estaban Elías Ignacio Cruz y Carlos León.

El mejor en categoría No sonar resultó Sean McDermott con 900 puntos en la lancha Tease Me. Otros premios fueron otorgados a Sandra MacMillan, mejor dama con 300 puntos y Will Manning, primer lugar en Junior con dos liberadas para 600 puntos.

Los tres primeros puestos para embarcaciones Sonar fueron ocupados por San Elías con ocho agujas liberadas para 2200 puntos; Malcriá, de Miguel Ricart, logró siete liberaciones para finalizar con 2,100 puntos y Black Gold, que retornó 6 piezas a la mar para un total de 1600 tantos.

En la categoría de lanchas No sonar se destacaron Tease Me, con cinco liberaciones para 1,500 puntos; Heaven Can Wait, (4 liberadas) con 1,000 puntos y Hoop Up (tres piezas) para 900 puntos.

Ceremonia de premiación

A lo largo del evento, celebrado desde el jueves 12 y hasta el sábado 14 de los corrientes, el entusiasmo y muestras de confraternidad fueron desbordantes. Lo mismo sucedió durante las ceremonias de apertura y cierre del décimo noveno Cap Cana Classic al Marlin Azul, dirigido una vez más por el puertorriqueño Salvador Egea.

El director de la Marina Cap Cana, licenciado Silvano Suazo, resaltó en sus palabras la participación de 32 embarcaciones, de las cuales el 44 por ciento procedieron de Puerto Rico.

“En esta edición del Cap Cana Classic contamos con la participación de 32 lanchas, de las cuales el 44 porciento vino desde Puerto Rico. Otro 43 por ciento representó a Estados Unidos y el resto se dividió entre Italia y nuestro país”, dijo Suazo.

Resaltó que “este es uno de los eventos más destacado y emocionantes del mundo de la pesca deportiva en el país, que se distingue por su compromiso con la conservación marina y la pesca sostenible, lo que contribuye a la preservación de las poblaciones de peces en la región y al mantenimiento de un equilibrio ecológico saludable en el ecosistema marino”.

Suazo expresó que el 87 por ciento de las lanchas procedieron de Puerto Rico y Estados Unidos, lo que consolida a Cap Cana como un destino para la pesca internacional que incluye turismo para todos.

“Este torneo consolida y fortalece a nuestra Ciudad Destino, no solo como destino para la buena pesca, sino que somos turismo para todos”.