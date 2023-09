" El fomento del deporte es clave para el desarrollo"

Jaime David Fernández Mirabal fue Ministro de Deportes en el primer período de gobierno de Danilo Medina, 2012-16. Antes, había sido Senador por la provincia Salcedo 1994 y1994-96.

Renunció al cargo de Senador en 1996 para ser compañero de boleta de Leonel Fernández, y fruto de ese paso se convirtió en Vicepresidente de la República. Para ese entonces, el nativo de Ojo de Agua tenía 39 años de edad.

En su primera incursión como Senador de la República tenía 33 años.

Posteriormente, Jaime David fue Ministro de Medio Ambiente, y finalmente Ministro de Deportes en el período2012-16.

“Cuando me ofrecieron el puesto yo estuve dispuesto. Creo que me enteré el mismo día de la oferta, el 16 de agosto del 2012, pero no pude integrarme en esos días ni asistí a la juramentación de Ministros en Palacio Nacional”, narra el ex funcionario, quien tenía ya una pasantía plena por el deporte.

Aclaró que no se presentó al puesto hasta días después debido al reciente fallecimiento de su padre, Jaime Fernández Camilo, el 9 de agosto 2012, es decir 7 días antes.

Su amor al deporte le había llegado en su provincia, en la cual era presidente de la Unión Deportiva de Salcedo . (Esa provincia cambió de nombre en noviembre del 2007 en honor a sus tías las hermanas Mirabal, asesinadas por la tiranía de Trujillo el 25 de noviembre de 1960).

“Recuerdo muy bien cuando venía al Centro Olímpico , al Comité Olímpico y a la Secretaría de Deportes en 1975.. Teníamos que tratar con Polón Muñoz, presidente del COD, un hombre recio y convencido de sus principios”, dijo Jaime David, en una entrevista en el programa dominical La Hora del Deporte, de CDN Deportes.

Jaime David es hijo de doña Dedé Mirabal, hermana de las Hermanas Mirabal. Nacido en ambiente político, tuvo que enfrentar los sinsabores del asesinato de sus tías, y de ahí le nació su inclinación por la política. Su padre era agricultor.

EL DEPORTE

Fernández Mirabal duró cuatro años al frente del Ministerio de Deportes. Tuvo una experiencia que califica de ”satisfactoria”, “ pero debo aclarar que cada Ministro tiene su librito y hace lo que puede con los recursos disponibles”.

“Yo me afané mucho por fomentar el deporte y la recreación porque creo en ello, lo creí y lo sigo creyendo. Yo creo que el fomento es lo que produce la masificación, y de allí podemos obtener más y mejores atletas”, dice Jaime David.

Explica, demás, que fomentó el deporte para todos los sectores. “Trabajamos mucho en la diversidad porque creemos que todos tienen derecho, los niños, las mujeres, los adultos mayores, la frontera ”.

“Fomentamos mucho el deporte femenino porque creo que en las mujeres hay mucho talento para el deporte. Ahí está el caso de Marileidy Paulino, nosotros no teníamos velocistas de los 400 metros luego de Félix Sánchez, y precisamente una mujer nos ha dado esa oportunidad”, narra.

Explica que fue en su gestión que conoció a Marileidy cuando ella practicaba el balonmano. “Nosotros llevamos atletas de muchos deportes a la pista de atletismo para ver cuál era su inclinación. Allí vimos muchos beisbolistas, inclusive, que tenían mucha velocidad. Y recomendamos a Marileidy para el atletismo, y ahí está el resultado. Campeona mundial de 400 metros”.

Aclara, también, que en su paso por Miderec puso mucho énfasis en la pintura y la higiene de las instalaciones, además de la siembra de árboles. “La higiene es básica, y la existencia de los árboles también porque son ellos que absorben el smoke que producen los vehículos”.

OTROS PUNTOS

.- En el siguiente período de Danilo Medina, Jaime David fue miembro de la Junta Monetaria.

..Es graduado de perito en Agricultura en el Instituto Superior de Santiago.

.-Se graduó de Medicina en Intec, y luego hizo una especialidad en Salud Mental (siquiatría) en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció un tiempo en el hospital Cabral y Báez de Santiago, y también en su pueblo Salcedo.

.- Tuvo su origen político en el 14 de Junio, y también en Juan Bosch, con quien trabajó desde la Fundación del PLD en 1973.

.- Se le pidió comentar la gestión de Francisco Camacho en Miderec y dijo “él hace lo que puede.. El deporte es como Cultura y otros Ministerios que reciben muy poco dinero”.

A los 66 años de edad, no tiene aspiraciones políticas. “No soy candidato a nada, hay que darle paso a las nuevas generaciones”.