La callada lucha que en los últimos años se libra en el seno de la Federación Dominicana de Atletismo agregó, desde esta semana, un nuevo round, tras la exclusión de José Ludwing- Rubio entre el grupo de entrenadores que estarán presente en los Centroamericanos de el Salvador.

Aunque del grupo, Rubio es quien cuenta con el mayor número de atletas bajo sus entrenamientos con un total de nueve, no figura entre los cinco entrenadores que estarán con los 32 miembros de atletismo que participarán en las variadas modalidades.

“De verdad no se qué es lo que existe en mi contra, si en todos estos años lo que he hecho es forjar buenos competidores para el país y una vez más me dejan fuera del equipo de entrenadores que estará en los Centroamericanos”, dijo Rubio, tras participar como invitado en el Programa Diamante Deportivo que se produce de lunes a jueves de 11 a 12 del mediodía por la Voz de las Fuerzas Armadas.

Agrega que con sus nueve representantes es junto a Yaseen Pérez, los entrenadores con la mayor cantidad del extenso grupo de atletismo que accionarán en las diferentes modalidades.

Señala que la historia de exclusiones se repite una vez más, pues tampoco fue incluido en los en eventos Centroamericanos efectuados en Veracruz (2014), Barranquilla (2018), como tampoco en los Panamericanos de Toronto (2015), ni Lima Peru (2019) ni los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Y sus aportes de preseas han sido inmensos con los logros que por años han acumulado los hermanos Luguelín y Juander Santos, así como Fiordaliza Cofil y Marielis Sánchez.

Ahora, un nuevo capítulo negativo se inicia, pues aunque Rubio es el mentor de Cofil, Juander, Marianny Otaño, José González, Robert King, Franshina Martínez, Ezequiel Suarez, Ferdi Agramonte y Evelin Del Carmen, este hecho al parecer no cuenta para la entidad, debido a que si inscribió entrenador que apenas trabajan con 1 y 2 atletas.

“La situación no es ni remotamente la misma cuando los atletas asisten acompañados de la persona que mejor conoce sus fortalezas y debilidades y quien sabe como deben emplearse en sus competiciones”, señaló.

Sostuvo que la mayoría de estos atletas tienen un buen tiempo bajo sus entrenamientos en la ciudad de Miami, los ha venido preparando, incluso les ha comprado los boletos aéreos, los alimenta , les brinda hospedaje, con la finalidad de convertirlo en atletas que representen por todo lo alto el nombre de Dominicana.

Señala a Correa como responsable

Rubio no dudó en señalar lo que podría haber sido el motivo del por qué se quedó fuera del cuerpo de entrenadores , mencionando al presidente de la Federación, Geraldo Suero Correa, como “el único responsable de esto”.

Deberá hacer los ajustes necesarios y firmar la paz, como comentó el entrenador, ya que está “será la última y definitiva”, quejándose de su situación, ya que aseguró que mientras más resultados y éxitos consiguieron, más maltrato recibe, escenario que decidió callar por al menos 12 años.

Sin embargo, nunca va a dejar de lado su amor al deporte, tampoco a los atletas dominicanos, en honor a la tierra donde nació y estará apoyando hasta “su muerte”.

El caso Cofil

Sostuvo que a inicio de semana, la medallista olímpica Fiordaliza Cofil asistió a las oficinas de la Federación de Atletismo con la finalidad de que la institución de marcha atrás con la exclusión de Rubio del grupo de entrenadores.

Sin embargo, la respuesta no fue para nada alentadora y esto dio paso a que mostrara su inconformidad con el caso y desistiera de representar al país en el evento que inicia en unos días.

Igual acción tomó Juander, fuerte aspirante a conquistar preseas en los 400 metros con vallas y en las próximas horas otros atletas del Team Rubio pudieran amenazar con desmontarse del escuadrón de atletismo que lleva Dominicana a El Salvador.

“He conversado con ellos para que revoquen sus posiciones y asistan, pero habría que esperar que finalmente hacen”, señaló.