Rory McIlroy se escapa con racha de birdies y fija récord del Masters con ventaja de 6 golpes

Rory McIlroy ofreció un cierre dinámico de la ronda del viernes en el Masters, con la actitud de alguien que ya ha hecho esto antes.

Seis birdies en los últimos siete hoyos le dieron un 65, siete bajo par, y una ventaja de seis golpes que estableció un récord del torneo tras 36 hoyos.

La última hora de un día fascinante empezó a parecer un festejo anticipado del norirlandés.

McIlroy, quien hizo tres birdies consecutivos al inicio de su ronda, se encontró metido en un duelo con su viejo némesis Patrick Reed, el campeón de 2018 que hizo birdie en el hoyo 12, par 3, para empatar en el liderato. McIlroy venía de algunos swings flojos cuando llegó al corazón de Amen Corner.

“Parado en el tee del 12, no imaginé que iba a estar seis golpes arriba”, dijo McIlroy.

Poco después, se quedó completamente solo.

Su golpe de salida por encima de Rae’s Creek en el peligroso hoyo 12, par 3, cayó 7 pies detrás de la bandera. Hizo birdie en ambos pares 5 después de tener que jugar a lo seguro desde los árboles. Aprovechó la bandera más baja en el 16, par 3, para lo que, en la práctica, fue un birdie de mero trámite.