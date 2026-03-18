Dominicanos y hoyos en uno en una inusual luna de miel

Hola Fiebruses. No sé si es porque al golf se le suman cada día más adeptos, pero la realidad es que en los últimos 3 años la cantidad de hoyos en uno realizados por los dominicanos ha ido en aumento de una forma impresionante. Como siempre hemos destacado la realización de ese hito en nuestro medio @fibredegolf en Instagram, desde todas partes del país nos llegan fotos, videos y relatos de que alguien hizo un “ace”, y créame, a veces llegan hasta tres y cuatro en una sola semana. Lo interesante es que no son “fake” pues solicitamos pruebas físicas, testigos, palo usado, hoyo, distancia, etc., como muestra fehaciente de que realmente se logró la hazaña. Si avanzan hacia abajo en el “time line” de @fiebredegolf, verán la cantidad de hoyos en uno realizados por muchos de los aficionados al juego que cada semana pululan en nuestros campos. Y hay gente de todo tipo: principiantes, veteranos, jóvenes y adultos mayores que se casan con la gloria de acertar la copa desde el tee de salida. Tenemos cifras como las de Don Cayo González que tiene 16 (creo es récord para Latinoamérica), de Héctor Méndez que tiene 14, de Rafael Canario que tiene 10, o la de Manuel Ovalles (Negro) que acertó la copa del 15 de Cayacoa (par 4) y tiene 7, o de Rafael Díaz que también lo hizo en el 14 (que por cierto, es un albatros). Juan Nolasco y su hijo hicieron hoyos en uno en el 5 y el 11 de La Estancia con una semana de diferencia , y el más reciente, Juan Aybar (que me parece “fuera de liga”,) quien hizo hoyos en uno consecutivos en una semana en dos campos diferentes, y así un sinnúmero de casos increíbles y apasionantes.

Pero, que tan difícil es lograr un hoyo en uno? Veamos: la probabilidad de hacerlo es de 1 en 12,500 para golfistas regulares, 1 entre 5,000 para jugadores con hándicap bajo, mientras que para los profesionales se estima de 1 en 3,000, y sólo entre el 1% y el 2% lo logra cada año pues se requiere una combinación perfecta de fuerza, dirección, lectura del viento y más que nada, el factor suerte. Pero voy más allá: las probabilidades de hacerlo en una misma ronda es de 67 millones a 1. Brian Harman, campeón de The Open Championship 2023 superó esas probabilidades al lograr esta hazaña en la ronda final del Barclays Championship 2015, siendo la tercera vez que se logra en la historia del PGA Tour. También en la segunda ronda del US Senior Open de 2024 en el Newport Country Club, Frank Bensel Jr. hizo algo aún más raro: embocó dos hoyos en uno consecutivos (los par 3 de los hoyos 4 y 5), con tan mala suerte que terminó los primeros nueve hoyos uno sobre par, y no pasó el corte.

Las compañías de seguros están cada día más vigilantes pues como saben, patrocinan hoyos en uno asegurando vehículos, y como cada vez son más frecuentes tienen “el ojo abierto”. Así que cada vez que se pare en un tee de salida mida bien su distancia, saque su arma de reglamento y haga swing, que nadie sabe si ese tiro lo pone a pagar una gran cuenta en el Hoyo 19. Mantengan la bola en el fairway. * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).