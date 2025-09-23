Así marcha el golf: Cortitos desde los fairways

Hola Fiebruses. Hoy les traigo los cortitos desde los fairways, con las noticias más recientes del golf nacional e internacional, Vamo’ a eto!! (*) Arranca el Torneo BM Cargo. Inicia hoy en un año atípico en la décimo segunda edición de #eltorneo, pues hubo que agregar una ronda debido a la alta demanda de clientes de la marca, así que atentos al principal evento del golf nacional. (*) La Ryder Cup también es este finde. El gran encuentro entre las selecciones de EEUU y Europa que se juega en el Bethpage Black en Nueva York inicia el viernes, y se espera una batalla campal entre las dos escuadras. ¿Y usted, a quien le va? (*) Tour Canita. Inició el único tour nacional en el que participan profesionales y amateurs, debutando (y ganando) Domenico Geminiani, quien le hizo rondas de 63+67+67 (-19) a Punta Blanca, y arrasó con el torneo. Qué bueno que se eleve la competencia. Eso sube la barra de todos. Felicidades a Hiram Silfa y a Marcel Olivares, y que el resto de la gira sea un exitazo. (*) El Mecánico en Vistas Golf and Country Club. Miguel Ángel Jiménez fue invitado por Marcos Malespín a hacer una clínica e interactuar una jugada de 18 hoyos con tres miembros del club en cada hoyo, y fue una gran experiencia para todos compartir con MAJ, quien destaca por su elocuencia, sencillez y su buen golf. Para mí un hito que el club pueda tener en sus fairways a un actual líder de la Charles Schwab Cup del tour de veteranos. ¡¡Te la comiste Marcos!! (*) Cesar Rivera y su cumple 95. Estuve en Puerto Rico celebrando junto a César y su familia sus 95 primaveras, y nadie gozo más que el seis veces salón de la fama de diversos países y deportes. Felicidades mi querido hermano. (*) Punta Espada, impresionante. Estoy aquí trabajando la dirección técnica del BM Cargo, y de nuevo revalido que PE es el real protagonista de cualquier evento que se haga allí. ¡Que campazo! (*) Vieron como un jugador perdió el US Mid Amateur? El evento se jugaba en formato Match Play y ambos competidores iban empatados tras 20 hoyos jugados, pero el caddie de uno de ellos decidió “coger una bola” al próximo tee. La regla G-6 indica que “durante una ronda, un jugador o caddie no debe viajar en ningún medio de transporte motorizado, excepto que sea autorizado o aprobado por el comité”. La infracción por romper esta regla es la pérdida del hoyo (y en este caso del match), terminando una ronda que será memorable sólo por eso, cuando pudo haber sido un encuentro legendario. (*) Se acercan dos grandes eventos. La cuarta edición del Torneo de la Cámara Alemana de Comercio el 11 de octubre en el PGA Ocean’s 4, y una semana más tarde en Corales va el 12vo. Torneo ADOCOSE, ambos eventos organizados por Medios Fiebre de Golf. Allá nos vemos. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X).