Hola Fiebruses. Antes de arrancar, felicito a la patria en su 181 aniversario. A pasos lentos, pero 2,172 meses después del trabucazo, seguimos avanzando. Entro en materia. Como saben, hace poco más de un mes estuve en la celebración de la décima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) en el Pilar Golf Club en Buenos Aires, Argentina, en el cual se coronó campeón Justin Hastings (Islas Caimán). Pero a muchos kilómetros de distancia, el torneo también tuvo como protagonista a Casa de Campo.

Durante la habitual conferencia de prensa de los Socios Fundadores del LAAC, donde se confirmó al Lima Golf Club en Perú como sede del campeonato 2026, también se hizo el anuncio de que Casa de Campo había sido elegido por el Masters, The R&A y la USGA para albergar la primera LAAC Academy. El programa destinará recursos a la educación e instrucción de jugadores en América Latina y el Caribe. El formato será similar al iniciado hace casi siete años en conjunto con el Asia-Pacific Amateur Championship. “Estamos muy agradecidos de que un lugar tan maravilloso como CdC nos permita establecer nuestra primera academia para el Latin America Amateur Championship. Estamos muy entusiasmados por el futuro y lo que esto significará para el campeonato”, expresó Fred Ridley, Chairman del Augusta National.

Jason Kycek, Vicepresidente Senior y Director de Marketing de Casa de Campo, nos habla sobre este gran paso, no solo para el resort, sino para el país. “Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados como la sede inaugural del LAAC Academy. Esta colaboración refleja nuestro compromiso continuo con el desarrollo del golf de la región, y nuestra iniciativa de ofrecer instalaciones de clase mundial para jugadores que están surgiendo en América Latina y el Caribe. Estamos encantados de ser parte de este programa innovador, el cual marcará una diferencia significativa en el futuro del golf, que reconfirma asociación con los Socios Fundadores”.

El LAAC Academy está diseñado como un programa de entrenamiento de una semana de duración en donde los jugadores recibirán instrucción de clase mundial en áreas clave de la competencia de alto rendimiento como nutrición, habilidades de juego corto, psicología del deporte, entrenamiento físico, análisis, y mejora técnica del swing. Los Socios Fundadores del LAAC cubrirán todos los gastos para permitir la participación de cualquier tipo de jugador.

Casa de Campo tiene una fuerte conexión con el Latin America Amateur Championship, habiendo sido anfitrión del evento en tres ocasiones: 2016, 2019 y 2022. Sus instalaciones de primer nivel lo han

convertido en el lugar más elegido por el LAAC para celebrar su evento anual.

Sobre Casa de Campo: Casa de Campo atrae a viajeros afluentes a sus 63 extraordinarios hoyos de golf. Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links (ganadores de premios de Conde Nast Traveler, Golf Digest, GOLF Magazine y Golfweek) fueron diseñados por el legendario Pete Dye. Estos campos se complementan con hermosas habitaciones, suites y villas de lujo. El complejo se caracteriza por su cocina preparada por expertos de todo el mundo, su marina y el club náutico con capacidad para 370 embarcaciones, club de polo y ecuestre, centro de tenis, club de tiro de 245 acres, y Altos de Chavón, entre algunos de los aspectos destacados de la propiedad.

