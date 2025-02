El Turismo de Puerto Plata sigue “viento en popa y a toda vela”

Hola Fiebruses. Muchos me dicen cada vez que escribo sobre Puerto Plata que me ven “con un pie aquí y el otro allá”, y creo que no hay nada más cierto. Este fin de semana realizamos la tercera edición del “Torneo Super 5 Puerto Plata 2025” en el diseño de Robert Trent Jones Sr., el Playa Dorada Golf Course, y durante esos días andando en el pueblo, viendo al turismo presente, los hoteles con una buenísima ocupación y el campo de golf a toda capacidad, me dicen que, no solo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno central mediante el MITUR y su Ministro David Collado, unido al gran trabajo que han desarrollado los empresarios y entidades alrededor del turismo, ha dado buenos frutos.

Se respira un ambiente diferente en Puerto Plata. Hay un turismo que a todas luces se ve más sano y con mayor capacidad económica. Por aquello de que no me gusta que me cuenten, pasé por las dos terminales portuarias, y, con la presencia de grandes cruceros, se nota como se dinamiza la economía, dándole vida a una ciudad a la que todos los dominicanos debemos agradecer, pues fue la que abrió los ojos del mundo para que vieran que en el Caribe había una islita bañada por el Mar Caribe y el Océano Atlántico con un gran potencial, más que nada por el principal activo que tiene nuestro turismo: la gente.

Mientras trabajamos el montaje del evento vimos con mucha alegría que pasaban grupos y más grupos, y el 80% estaba compuesto por turistas, muchos de ellos repitiendo, según me contó el director del campo, Américo Núñez. Y eso es digno de resaltar. Con Augusto Reyes (Fufi) a la cabeza (presidente del club), acompañado de un gran equipo, el campo se ve remozado, y se nota como va recobrando el brillo que tuvo cuando uno de los mejores diseñadores de la historia decidió poner su nombre entre los campos de golf del país (recordemos que Playa Grande también es obra del maestro Jones, con una gran renovación hecha por su hijo Rees).

Punta Bergantín: Hoy en Santiago se hará la presentación del campo de golf, un recorrido entre arquitectos y desarrolladores, y el lanzamiento del “Programa Fundadores”, con la presencia de nuestro presidente, Excelentísimo Señor Luis Abinader Corona, junto a ejecutivos de MITUR, Banreservas, y empresarios de la zona norte y de toda la geografía nacional. No me queda duda de que este nuevo emprendimiento atraerá, no solo turismo, sino también inversiones, construcciones de nuevos proyectos, plusvalía en los bienes raíces en toda la provincia (especialmente los cercanos al proyecto como Sosúa y Cabarete), y obviamente la generación de empleos será un gran aliciente para POP. Luce lindo el futuro del “Pueblito Encantando”

